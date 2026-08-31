이영민, 아픈 가정사 밝혔다…"친모와 7살에 헤어져, 이복형 집서 눈칫밥" ('물어보살')

이영민이 '물어보살'을 찾았다./사진제공=KBS Joy

트로트 가수 이영민이 친모를 찾기 위해 보살들을 찾았다.31일 오후 8시 방송되는 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에는 7살 때 헤어진 친어머니를 찾기 위해 마지막 희망을 안고 찾아온 트로트 가수 이영민의 가슴 아픈 사연이 공개된다.사연자는 어린 시절 아버지의 둘째 부인이었던 어머니와 함께 지내다 7살때 과자 한 봉지를 받은 채 아버지에게 보내지며 친모와 헤어졌다. 이후 아버지의 한량 생활로 인해 나이 차이가 많이 나는 이복형의 집으로 보내졌고, 극심한 눈치밥을 먹으며 어려운 성장기를 겪었다고 말한다.제대로 된 학교 교육조차 받지 못해 검정고시로 학업을 마친 그는 어머니를 찾기 위해 본명으로 트로트 가수 활동을 이어오고 있다고 밝힌다.30대 후반 흥신소를 통해 어머니와 극적으로 재회했지만, 당시 재혼을 통해 얻은 자식들의 자랑만 늘어놓는 어머니의 모습에 상처받고 돌아서 연락처마저 폐기했다고 말한다. 나이가 들고, 자식을 키우다 보니 이제는 그 마음마저 이해 된다며 눈시울을 붉힌다. 사연자는 “어머니와 따뜻한 밥 한끼 먹고 하루라도 같이 지내보는 것이 소원”이라며 어머니를 향한 그리움을 담은 노래를 선보인다.서장훈은 “오랜 세월 연락이 없었다는 건 안타깝게도 볼 의지가 강하지 않을 수도 있다는 뜻”이라고 현실적은 조언을 건네면서도 “무책임했던 과거에 대한 원망도 있겠지만, 이제는 과거보다 현재 곁에 있는 가족에게 더 충실한 가수가 되길 바란다”라며 진심어린 응원을 보낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr