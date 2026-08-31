그룹 인피니트가 신곡 '우리의 계절'을 발매했다. / 사진제공=인피니트 컴퍼니

그룹 인피니트(INFINITE)가 팬들을 향한 진심을 담은 신곡 '우리의 계절'을 선보였다. 성규와 우현이 직접 작사에 참여해 처음 만난 순간부터 함께해온 시간과 앞으로도 곁을 지키고 싶은 마음을 노랫말에 녹였다.인피니트는 31일 오후 12시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 '우리의 계절'을 발매했다.'우리의 계절'은 시간이 흐르고 계절이 바뀌어도 서로를 향한 마음만은 늘 같은 계절에 머물러 있다는 이야기를 담은 곡이다. 멤버 성규와 우현이 직접 작사에 참여했다.두 사람은 처음 만났던 순간부터 함께 웃고 울며 지나온 시간과 앞으로 맞이할 모든 계절에도 서로의 곁을 지키고 싶다는 마음을 가사에 담았다. 오랜 시간 인피니트와 함께해온 팬들을 향한 메시지로도 읽힌다.곡은 담백하게 시작해 후반부로 갈수록 감정이 고조되는 미디엄 템포의 발라드다. 따뜻한 멜로디 위에 인피니트 멤버들의 보컬이 어우러지며 곡이 전하고자 하는 메시지를 살렸다.'우리의 계절'은 음원 발매에 앞서 지난 29일과 30일 인천 인스파이어 아레나에서 개최된 인피니트 팬미팅 '무한대집회V'에서 처음 공개됐다. 인피니트는 오랜 시간 곁을 지켜온 팬들 앞에서 신곡 무대를 먼저 선보였다.약 2년 만에 열린 이번 '무한대집회V'는 양일 공연 모두 매진됐다. 인피니트는 다양한 무대와 토크를 선보이며 이틀간 팬들과 만났다. 팬 미팅을 통해 또 하나의 추억을 쌓은 데 이어 신곡을 정식 발매하며 활동을 이어간다.인피니트의 새 디지털 싱글 '우리의 계절'은 각종 온라인 음원 사이트에서 들을 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr