작곡가 윤일상이 공식석상에서 발언하고 있다.(왼쪽) 배우 하영이 공식석상에서 포즈를 취하고 있다.(오른쪽) / 사진=텐아시아 DB

작곡가 윤일상이 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란을 두고 소신을 밝혔다가 관련 영상을 삭제했다.31일 윤일상의 유튜브 채널 '프로듀썰 윤일상'에 최근 업로드됐던 '배우 하영 증조부 친일 논란에 대한 일상이 형 혼썰' 영상이 삭제됐다.앞서 제작진은 채널 커뮤니티를 통해 "연예계 핫이슈 일상이 형이 본 하영 논란. 대한민국에서 자유롭게 살아갈 수 있게 만들어주신 독립운동가분들께 감사하고 더욱 겸손함을 일깨워주는 오늘의 썰 토크"라며 영상을 홍보했다.해당 영상에서 윤일상은 하영의 증조부 친일 행적 논란에 대해 소신을 전했다. 윤일상은 "친일 행위를 한 사람은 당연히 비난받아야 한다"면서도 "하영 씨가 집안의 자세한 역사를 몰랐을 가능성이 높다. 집안의 역사를 몰랐다면 '모르는 것 자체가 문제가 있다'고 할 수 있겠지만, 하영 씨 자체에 대한 비난을 지금 정도까지 하는 건 과한 부분이 있지 않나"라며 우려를 표했다.이어 윤일상은 "이런 식으로 비난해버리면 이분의 개선 여지도 막혀버린다"면서 "현재를 살아가는 사람이 부끄러운 마음을 가지고 광복을 위해 노력했던 분들에게 기부한다든지, 선한 행동을 한다면 충분히 바꿀 수 있는 여지가 있다"고 말했다.그러나 영상 공개 직후 누리꾼들 사이에서는 의견이 갈렸다. 일부는 "과도한 연좌제식 비난을 경계하자는 취지에 동의한다"고 반응한 반면 "제3자가 민감한 사안에 개입해 논란을 재확산시킨다"는 목소리도 적지 않았다.하영은 증조부가 안상호라는 사실이 알려지면서 연일 논란의 중심에 있다. 하영은 지난 7일 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 자신의 집안이 4대째 의사 가문이라고 소개하며 "증조할아버지가 일본에서 양의학을 공부했고 한양에서 양의학 전문 의원을 개원한 것으로 알고 있다"고 말했다. 고종 황제를 진료했다는 가족사도 언급했다.방송 이후 온라인에서는 하영의 증조부가 안상호 아니냐는 추측이 제기됐고, 이후 해당 사실이 확인됐다. 안상호는 1916년 조직된 대정친목회의 평의원 명단에 이름을 올린 기록이 있는 것으로 알려졌다.한편 하영은 현재 2027년 방송 예정인 SBS 드라마 '승산 있습니다' 촬영을 이어가고 있다. 작품은 명랑 코믹 법조 탐정물로, 전직 변호사 출신 사무장이 오합지졸 팀과 승산 없는 싸움을 승산 있게 만들어가는 이야기를 다룬다. 하영은 배우 이제훈과 호흡을 맞춘다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr