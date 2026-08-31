사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

사진 = 31기 정희 인스타그램

'나는솔로' 31기 정희가 바쁜 8월의 일상을 담은 사진으로 자연스러운 매력을 전했다.31기 정희는 최근 자신의 인스타그램에 "유독 바쁘고 정신없던 8월💛💚🩵행복과 감사함으로 꾹꾹 눌러담았다🍀"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 정희는 실내에서 흰색 슬리브리스에 하늘색 셔츠를 가볍게 걸친 차림으로 셀카를 촬영하고 있다. 한 손으로 우산 손잡이를 들고 카메라를 바라보는 모습과 심플한 목걸이가 어우러져 담백한 분위기를 자아낸다.이어진 사진에서 31기 정희는 차량 안에서 노란 니트 카라 상의를 입고 안전벨트를 착용한 채 노란색과 흰색 꽃이 섞인 꽃다발을 품에 안고 있다. 밝은 색감의 의상과 꽃다발이 자연스럽게 어우러지며 화사한 분위기를 더한다.마지막 사진에서 31기 정희는 잔디와 데크가 맞닿은 공간에 앉아 흰색 크롭 반소매 상의와 회색 팬츠를 매치한 편안한 차림을 선보였다. 머리를 한 손으로 정리하는 옆모습이 담겼으며, 자연스럽게 묶은 포니테일과 심플한 액세서리가 깔끔한 스타일을 완성했다.한편 1993년생인 31기 정희는 독일에서 유학했으며 자동차 디자이너 일을 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr