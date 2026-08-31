사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

사진 = 노정의 인스타그램

배우 노정의가 자연스러운 일상과 팬들을 위한 공간을 공개하며 다양한 매력을 전했다.노정의는 최근 자신의 인스타그램에 "🩵"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 노정의는 차량 안에서 화이트 톤 상의를 입고 카메라를 바라보며 셀카를 남기고 있다. 긴 생머리가 자연스럽게 얼굴을 감싸고 은은한 핑크 립과 목걸이가 어우러지며 담백하면서도 맑은 분위기를 완성했다. 창밖으로 보이는 풍경과 베이지 컬러 시트가 차분한 분위기를 더한다.다른 사진에서 노정의는 화이트 상의와 데님 팬츠 차림으로 한 손에 휴대전화를 든 채 입가에 손을 가져다 댄 모습이 담겼다. 밝은 실내 공간에는 턴테이블과 벽면에 붙은 사진들이 함께 배치돼 있으며 자연스럽게 흩어진 헤어스타일과 또렷한 눈빛이 시선을 끈다.이어 공개한 사진에 노정의는 창가를 배경으로 노정의의 사진과 포스터, 액자, 즉석사진 등이 테이블 위에 전시된 공간이 담겼다. 블랙 에코백과 소품들이 함께 놓여 있어 팬들을 위한 공간의 모습을 그대로 보여준다.마지막 사진에서 노정의는 블랙 볼캡을 눌러쓴 노정의가 빨간 무당벌레 모양의 케이크를 얼굴 가까이 든 채 카메라를 응시하고 있다. 사진에는 '케이크밑에찌아💕'라는 문구가 함께 담겼으며 케이크 아래쪽으로 또 다른 얼굴이 살짝 보이는 장면까지 자연스럽게 포착돼 귀여운 분위기를 더했다.팬들은 "정의 너무 예쁘다", "이뻐라", "너무 예뻐", "최고의 미녀", "너무귀여워", "항상 예쁘게 빛나는 모습으로 많은 사람들에게 행복을 주는 것처럼 앞으로의 한 해도 행복한 일들만 가득하길 바랄게요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 2001년생인 노정의는 25세이다. 노정의는 165cm 39kg이라고 알려졌으며 최근 종영한 MBC 드라마 '바니와 오빠들'에서 반희진 역을 맡아 열연했다. 노정의는 현재 차기작을 준비 중이며 SNS를 통해 꾸준히 팬들에게 일상을 공유하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr