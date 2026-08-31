사진 = 보아 인스타그램

사진 = 보아 인스타그램

사진 = 보아 인스타그램

사진 = 보아 인스타그램

가수 보아가 공연 현장의 다양한 순간을 담은 사진으로 무대 안팎의 매력을 공개했다.보아는 최근 자신의 인스타그램에 "BoA The MIC 끝!!! 이제 BoA The Live 에서 만나요! 皆んなに会いに行きますね🙌9月は BoA The Live🎙️BoAのシャッツが乾く前に🤣"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 보아는 어두운 백스테이지 공간에서 흰색 반소매 티셔츠와 데님 미니스커트, 블랙 부츠를 매치한 차림으로 생수병을 두 손에 들고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 긴 웨이브 헤어와 레이어드 목걸이, 이어 액세서리가 어우러지며 편안하면서도 세련된 분위기를 더했다.이어진 사진에서 보아는 같은 의상을 입은 채 등을 보이며 손으로 브이 포즈를 취하고 있다. 티셔츠 뒷면에는 캐릭터 프린트가 담겨 있으며 허리에는 무선 송신기가 연결된 모습이 함께 포착돼 공연을 준비하는 현장 분위기를 그대로 전했다.또 다른 사진에서 보아는 블랙 상의와 체크 패턴 미니스커트, 부츠를 착용한 채 무대 위에서 마이크를 들고 한 손을 높이 들어 올린 모습이다. 강렬한 노란 조명이 무대를 가득 채우는 가운데 공연에 집중한 순간이 담겼다.마지막 사진에서 보아는 같은 무대 의상을 입고 백스테이지에서 카메라를 향해 환하게 웃고 있다. 어두운 배경 속 또렷한 미소와 자연스럽게 늘어뜨린 헤어가 시선을 끌며 공연을 마친 뒤의 분위기를 전했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "공연 많이해줘서 고마오", "My Queen" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생인 보아는 40세로 지난 2000년 데뷔했다. 또한 보아는 지난해 약 25년간 함께한 SM엔터테인먼트와 전속계약을 마무리 하기도 했다. 이후 보아는 기획사 베이팔 엔터테인먼트를 설립하며 본격적인 새 출발을 알렸고 최근 신곡을 공개했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr