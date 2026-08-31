사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

사진 = 29기 옥순 인스타그램

'나는솔로' 29기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "˚ ༘♡ ⋆｡˚"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 29기 옥순은 블랙 프레임의 유리문이 열린 건물 입구에서 화이트 카디건과 화이트 이너, 블루 플라워 패턴의 미디스커트를 매치한 차림으로 문을 잡은 채 바깥을 바라보고 있다. 입구를 감싼 초록 식물과 흰 꽃, 실내에 놓인 꽃 장식이 함께 어우러지며 산뜻한 분위기를 더했다.이어진 사진에서 29기 옥순은 화이트와 블랙 컬러가 대비되는 건물 외벽 앞에 서서 한 손을 머리 위로 올린 포즈를 취하고 있다. 블랙 숄더백과 블랙 스트랩 샌들을 함께 매치했으며, 벽면에 적힌 영문 문구를 배경으로 담백한 스타일링을 완성했다.또 다른 사진에서 29기 옥순은 회색 패턴 타일 벽으로 둘러싸인 작은 테이블에 앉아 빨대를 꽂은 아이스 음료를 손에 든 채 아래를 바라보고 있다. 블루 체어와 화분, 둥근 테이블이 함께 담기며 차분한 공간의 분위기가 자연스럽게 이어진다.마지막 사진에서 29기 옥순은 같은 자리에서 아이스 음료를 들고 미소를 지으며 빨대를 가리키는 포즈를 취하고 있다. 화이트 카디건과 플라워 패턴 스커트가 밝은 분위기를 더했고, 자연스럽게 미소 짓는 모습이 편안한 일상을 담아냈다.이를 본 팬들은 "이거 넘 내스탈이에욥", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "내스타일", "진짜 스타일 좋으셔", "늘 이쁘세요" 등의 댓글을 달았다.앞서 KBS2TV '말자쇼'에 등장한 '나는솔로' 29기 영수는 "어쨌든 지금 33살인데 인생의 갈림길에 서 있는 것 같아서 일단 잘못된 건 솔로 된 지 1년은 아니고 한 4개월 정도 됐는데 헤어지고 나서 저도 털고 연애를 하고 싶다"며 "소개팅 문의는 들어오는데 성사가 안 되는 경우가 많다"고 고민을 털어놓은 바 있다.한편 SBS Plus·ENA 연애 프로그램 '나는솔로' 연상연하 특집에 출연한 29기 옥순은 1989년생 간호사로 29기 당시 '인기녀'로 거듭난 후 29기 영수와 최종커플이 됐다. 이후 두 사람은 라이브 방송에서 현실 커플임을 밝혔으나 이후 결별했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr