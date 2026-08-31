방송인 전현무가 카자흐스탄 여행 중 포즈를 취하고 있다. / 사진=전현무 SNS

방송인 전현무가 자신의 즉흥 카자흐스탄 여행 방송분의 높은 시청률을 자랑한 가운데, 해당 방송이 현지의 촬영 협조를 받아 진행됐다고 알려지면서 전현무가 난처한 상황에 놓였다.31일 MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산') 공식 홈페이지에는 '<나 혼자 산다> 카자흐스탄 촬영 관련 안내'라는 공지가 올라왔다. 제작진은 "알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"며 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행됐다"고 밝혔다.이는 지난 25일 발표한 입장과 '촬영 지원'을 설명하는 방식이 달라진 대목이다. 당시 제작진은 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 했다. 그러나 이번 공지에서는 '촬영 지원'이라는 표현을 빼고 '금전적 협찬'과 '제작비 지원'을 받지 않았다고 범위를 한정했다. 또 현지에서 행정 절차와 촬영 진행에 필요한 협조를 받았다고 설명했다.현재 전현무와 '나혼산' 측은 지난 14일과 21일 방송된 카자흐스탄 편으로 조작 의혹에 휩싸였다. 당시 전현무가 카자흐스탄 알마티로 29시간 즉흥 여행을 떠나는 장면이 송출됐는데, 일부 누리꾼이 실제 카자흐스탄에서는 렌터카 이용 절차가 복잡한 점, 스태프들이 동행하는 여행에서 모든 것들이 순조롭게 이뤄졌다는 점 등을 근거로 들며 "전현무의 이번 여행이 즉흥이 아니다"라고 주장했다. 여기에 지난 21일 카자흐스탄 정부 홈페이지 속 알마티시 공식 페이지에 '나혼산' 촬영이 알마티시 관광 당국의 지원을 받아 진행됐다고 적혀 논란이 불거졌다.이에 대해 '나혼산' 측은 지난 25일 "방송에 공개된 내용 그대로"라며 "출발하기 직전 공항에서 현지 렌터카 업체에서 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여한 것"이라고 설명했다. 이어 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 선을 그었다.그러나 31일 제작진 측이 기존 입장을 일부 수정해 전현무도 비난을 피하지 못하게 됐다. 그는 앞서 자신의 SNS에 카자흐스탄 여행 사진과 함께 "어찌 보면 참 짧은 인생. 조금만 용기 내 쳇바퀴에서 살짝 빠져나오면, 다 몰랐던 세상과 일찍이 느껴보지 못했던 감정을 마주하게 된다. 이것저것 생각지 말고 배낭을 메세요"라는 글을 올렸다. 전현무는 해당 게시물에 '나혼산' 카자흐스탄 편 시청률이 8.2%를 기록했다는 내용의 기사를 박제하기도 했다.해당 게시물에서 전현무는 즉흥적인 일탈과 자유를 강조했다. 하지만 '나혼산' 측이 "현지에서 행정 절차와 촬영 진행에 필요한 협조를 받았다"고 기존 입장을 수정하면서 전현무가 강조했던 '즉흥 여행' 콘셉트와 실제 촬영 과정 사이에 다소 간극이 있어 보인다는 지적을 피하기 어렵게 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr