사진 = 김세정 인스타그램

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배우 김세정이 다양한 스타일링으로 가을·겨울 캠페인 비하인드 컷을 공개했다.김세정은 최근 자신의 인스타그램에 "Fall-Winter 2026 Campaign🍂☃️🧣💚"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김세정은 강렬한 오렌지색 배경 앞에서 블랙 레더 재킷과 화이트 터틀넥, 베이지 컬러 롱스커트를 매치한 차림으로 서 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 정면을 벗어난 시선을 보내며 블랙 부츠까지 더한 스타일링이 또렷한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 김세정은 초록색 배경 앞에서 블랙 레더 재킷에 여러 색상이 들어간 패턴 스카프를 목에 묶고 카메라를 응시하고 있다. 자연스럽게 올린 헤어스타일과 차분한 표정이 어우러지며 강렬한 색감의 배경 속에서도 존재감을 드러냈다.또 다른 사진에서 김세정은 우드 패널을 배경으로 블루와 브라운, 베이지 컬러가 배색된 니트 원피스를 입고 두 팔을 머리 위로 올린 포즈를 취하고 있다. 옅은 미소를 지으며 옆을 바라보는 모습이 부드러운 분위기를 더했다.마지막 사진에서 김세정은 블랙 원피스 위에 민트 컬러 니트를 어깨에 둘러 연출한 스타일링으로 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 자연스럽게 웨이브를 준 긴 헤어와 우드 톤 배경이 어우러지며 차분하면서도 세련된 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "공주", "갓세정", "너무 예뻐", "공주님 정말 아름다우세요", "우리 갓세정 너무 예뻐요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1996년생으로 29세인 김세정은 지난 2016년 Mnet '프로듀스 101'을 통해 아이오아이로 데뷔한 뒤 구구단 멤버로 활동했으며 이후 솔로활동과 배우활동을 하며 큰 사랑을 받았다. 김세정은 '사내맞선' '취하는 로맨스' 등에서 열연했으며 현재 MBC '이강에는 달이흐른다'에 출연했다. 김세정이 출연한 '이강에는 달이 흐른다' 최종회 시청률은 전국 6.8%를 기록했다. 이가운데 김세정은 첫 번째 싱글 앨범 '태양계'로 컴백하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr