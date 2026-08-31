이진희가 '닥터X'에서 마취과 의사를 연기한다. / 사진제공=에일리언컴퍼니

배우 이진희가 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 마취과 교수 조원진 역을 맡는다.이진희는 오는 10월 방송되는 SBS 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')에 출연한다. '닥터X'는 뛰어난 수술 실력을 가진 닥터X 계수정(김지원 분)이 병원 안의 부조리와 맞서는 과정을 그린 메디컬 드라마다.이진희는 극 중 구서대학교 병원 마취과 교수 조원진으로 등장한다. 조원진은 냉정하고 빠른 판단력을 갖춘 의사로, 환자의 생명을 우선해 수술에 임하는 인물이다. 계수정과 함께 수술을 진행하며 수술팀의 한 축을 맡는다.조원진은 자신의 판단과 신념을 쉽게 굽히지 않는 성격으로 설정됐다. 수술 과정에서 계수정과 어떤 방식으로 호흡을 맞출지도 주요하게 그려질 예정이다.이진희는 최근 여러 작품에서 서로 다른 역할을 맡아왔다. KBS 2TV '은애하는 도적님아'에서는 외거노비 동주댁 역으로 출연했다. 앞서 넷플릭스 시리즈 '당신이 죽였다'와 '다 이루어질지니', JTBC '마이 유스', ENA '착한 여자 부세미' 등에도 출연했다. 드라마와 영화뿐 아니라 연극 무대에서도 활동을 이어왔다.'닥터X'는 오는 10월 9일 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr