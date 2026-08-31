구교환, 제대로 체급 키웠다…'개성파' 넘어 상업영화 흥행 주연으로 [TEN스타필드]

≪김세아의 세심≫

배우 구교환이 올해만 벌써 세번째로 극장가에 돌아온다. / 사진=텐아시아DB

영화 '부활남: 더 레드'가 9월 30일 개봉한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 구교환이 올해만 벌써 세 번째로 극장가를 찾는다. 멜로부터 좀비물까지 연달아 흥행시킨 데 이어 이번에는 액션이다. 독립영화계의 개성 강한 배우로 출발한 구교환이 이제는 상업영화 한 편을 책임지는 주연으로 자신의 체급을 키우고 있다.구교환은 오는 9월 30일 개봉하는 영화 '부활남: 더 레드'에서 취업 준비생 석환 역을 맡았다. 석환은 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 평범한 청년이지만 죽은 지 72시간이 지나면 다시 살아나는 특별한 능력을 지녔다. 구교환은 빨간 머리로 파격적인 변신에 나섰고, 데뷔 후 처음으로 본격적인 액션 연기에도 도전했다.최근 구교환의 필모그래피는 빽빽하다. 지난해 12월 31일 개봉해 사실상 올해 흥행작으로 분류되는 '만약에 우리'부터 '군체', '부활남'까지 세 작품을 연이어 선보인다. 오는 11월에는 '폭설' 도 개봉을 앞두고 있다.성적도 따라오고 있다. '만약에 우리'에서는 멜로 연기로 260만 관객을 모았다. '군체'에서는 광기 어린 모습을 보여주며 595만 관객을 동원했다.두 작품의 연이은 흥행은 구교환에게도 의미가 크다. 구교환이 자신만의 색깔을 유지하면서 대중성까지 넓혀가고 있다는 방증이기 때문이다.그동안 구교환은 대중성보다는 독자성이 먼저 언급되는 배우였다. 독립영화에서 오랜 시간 활동했고 'D.P.'를 통해 대중적인 인지도를 얻은 뒤에도 특유의 말투와 연기 스타일이 강한 배우로 통했다. 대중을 폭넓게 움직이는 스타라기보다 자신만의 영역을 구축한 배우라는 이미지가 강했다.최근 흥행작에서는 구교환이 대중성과 자신의 개성을 함께 가져가는 방식이 나타난다. '만약에 우리'에서는 문가영과 현실적인 멜로를 선보였고, '군체'에서는 좀비 바이러스를 퍼트리는 빌런으로 변신했다. 상업영화의 대중적인 문법 안으로 들어오면서도 자신만의 색깔은 지우지 않았다.'부활남'에서 구교환은 특유의 능청스러움과 엉뚱한 분위기를 살리면서 데뷔 후 처음으로 본격적인 액션을 더했다. 빨간 머리의 취업 준비생이 죽은 지 72시간 만에 되살아난다는 설정 역시 구교환의 개성을 살리면서 새로운 모습을 보여주기에 적합하다. 인기 웹툰을 원작으로 한 상업영화의 주인공을 맡았지만 기존의 색깔을 버리는 대신 자신의 장점을 작품의 대중적인 문법 안으로 가져왔다.'부활남'까지 흥행하면 올해만 세 작품 연속 좋은 성적을 거두게 된다. 독립영화에서 자신만의 색깔로 주목받았던 구교환은 어느새 상업영화의 중심에 자신의 이름을 올리는 주연 배우로 자리 잡아가고 있다. 개성 강한 배우에서 흥행을 기대할 수 있는 배우로 체급을 높여온 그가 이번에는 액션 영화까지 자신의 이름으로 이끌 수 있을까. '부활남'이 구교환에게 중요한 작품이 될 수밖에 없는 이유다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr