이주연이 윤유선과 갈등을 빚었다. / 사진=KBS '사랑이 온다' 방송 화면 캡처

이주연이 윤유선과 갈등을 빚었다. / 사진=KBS '사랑이 온다' 방송 화면 캡처

배우 이주연이 ‘사랑이 온다’에서 하석진과의 연애를 지키기 위해 새엄마 윤유선과 맞섰다.최근 방송된 KBS 드라마 ‘사랑이 온다’ 11, 12회에서는 장서현(이주연 분)이 김무진(하석진 분)과의 관계를 반대하는 엄마 고윤희(윤유선 분)와 갈등을 빚는 모습이 그려졌다.장서현은 고윤희가 김무진과의 만남을 계속 반대하자 결국 집을 나왔다. 김무진이 다시 집으로 돌아가라고 하자 그는 “천 번을 고민하다가 죽을 것 같아서 가출한 거야”라고 말했다. 이어 “엄마가 계속 반대하면 나랑 헤어질 거야?”라고 물으며 관계를 이어가고 싶은 마음을 나타냈다.이후 집으로 돌아온 장서현은 고윤희에게 “계속 무진 오빠 못 보게 하면 제대로 나갈 거야”라고 말했다. 김무진이 자신 때문에 고윤희의 원망을 받자 엄마에게 억지를 부리지 말라고 맞서기도 했다.장서현은 김무진과의 관계를 지키기 위해 혼인신고까지 언급했다. 박정우(민진웅 분)에게 김무진이 고윤희의 마음을 얻기 위해 집을 찾았다는 이야기를 들은 뒤 “혼인 신고부터 해야겠다”고 선언했다.엄마가 연애를 반대하는 이유를 알아내기 위한 장서현의 추측도 이어졌다. 그는 아빠 장훈태(권해효 분)와 김무진의 엄마 홍옥선(진경 분) 사이에 과거 어떤 일이 있었던 것은 아닌지 의심하기 시작했다.장서현은 오랜 시간 마음에 품었던 김무진과 연애를 시작했지만, 고윤희의 반대에 부딪힌 상황이다. 가출까지 감행한 데 이어 혼인신고를 언급하면서 관계를 지키겠다는 뜻을 분명히 밝혔다. 앞으로 고윤희가 두 사람의 연애를 받아들일지도 주요 관전 포인트가 됐다.‘사랑이 온다’는 매주 토, 일 오후 8시에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr