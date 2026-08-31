'장사천재 조사장' 조서형 셰프(32)가 '이모카세' 김미령 셰프(52)를 무시했다는 반응에 대해 해명했다.
지난 28일 조서형 셰프는 서울 중구에 위치한 텐아시아 사옥을 방문해 tvN '스트릿 레스토랑 파이터'(이하 '스레파') 비하인드 인터뷰를 진행했다. 조 셰프는 방송 당시 뛰어난 장사 전략과 빈틈 공략으로 높은 순위권을 유지한 바 있다.
특히 1라운드에서는 셰프들 중 유일하게 2~3인 쉐어용 음식을 팔아 매출과 인기를 견인하기도 했다. 이어진 2라운드는 1대1 대결로 조 셰프가 '이모카세' 김미령 셰프를 선택하며 한식 대진이 이뤄졌다. 당시 조 셰프는 제육을, 김 셰프는 수육튀김을 준비했던 상황. 제육을 먹어본 손님들이 "제육 맛있어요. 이모카세 이겼어요"라고 하자 조 셰프는 "이모카세 이겼대요"라고 여러 번 말하며 자신감을 보였다.
하지만 이 장면을 두고 김 셰프를 무시했다는 혹평이 나오자 조 셰프는 이날 당시 상황에 대해 자세히 해명했다. 그는 "김미령 셰프님한테 한 말이 아니라 직원한테 한 이야기였다. 방송이다 보니 마이크를 차고 있어서 볼륨 조절이 크게 된 것 같다. 내가 봐도 마치 김미령 셰프님한테 말하는 것처럼 나와서 밉상으로 보이더라"라고 말했다.
그러면서 "내가 음식 장사만 한 게 아니라 옷 장사도 해봤는데 그런 게 옆에 있는 사람을 얼마나 갉아먹는 행동인지 누구보다 잘 안다. 더구나 승패를 떠나서 어르신한테 소리지르지를 않았다. 나도 장사 10년 이상 했는데 그렇게 행동하면 서로 힘들다는 걸 알고 있다. 조금 억울하더라. 아예 이슈라도 됐으면 좋았을텐데 욕만 많이 먹었다"고 설명했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
지난 28일 조서형 셰프는 서울 중구에 위치한 텐아시아 사옥을 방문해 tvN '스트릿 레스토랑 파이터'(이하 '스레파') 비하인드 인터뷰를 진행했다. 조 셰프는 방송 당시 뛰어난 장사 전략과 빈틈 공략으로 높은 순위권을 유지한 바 있다.
특히 1라운드에서는 셰프들 중 유일하게 2~3인 쉐어용 음식을 팔아 매출과 인기를 견인하기도 했다. 이어진 2라운드는 1대1 대결로 조 셰프가 '이모카세' 김미령 셰프를 선택하며 한식 대진이 이뤄졌다. 당시 조 셰프는 제육을, 김 셰프는 수육튀김을 준비했던 상황. 제육을 먹어본 손님들이 "제육 맛있어요. 이모카세 이겼어요"라고 하자 조 셰프는 "이모카세 이겼대요"라고 여러 번 말하며 자신감을 보였다.
하지만 이 장면을 두고 김 셰프를 무시했다는 혹평이 나오자 조 셰프는 이날 당시 상황에 대해 자세히 해명했다. 그는 "김미령 셰프님한테 한 말이 아니라 직원한테 한 이야기였다. 방송이다 보니 마이크를 차고 있어서 볼륨 조절이 크게 된 것 같다. 내가 봐도 마치 김미령 셰프님한테 말하는 것처럼 나와서 밉상으로 보이더라"라고 말했다.
그러면서 "내가 음식 장사만 한 게 아니라 옷 장사도 해봤는데 그런 게 옆에 있는 사람을 얼마나 갉아먹는 행동인지 누구보다 잘 안다. 더구나 승패를 떠나서 어르신한테 소리지르지를 않았다. 나도 장사 10년 이상 했는데 그렇게 행동하면 서로 힘들다는 걸 알고 있다. 조금 억울하더라. 아예 이슈라도 됐으면 좋았을텐데 욕만 많이 먹었다"고 설명했다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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