'최애의 사원' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

'최애의 사원' 스틸컷이 공개됐다. / 사진제공=tvN

강훈과 차우민의 오랜 우정에 균열이 생긴다.31일 방송되는 tvN 월화드라마 '최애의 사원' 9회에서는 이찬(차우민 분)이 남다름(김혜준 분)과 연인이 된 강하기(강훈 분)를 향해 새로운 행동에 나서는 모습이 그려진다.패션 플랫폼 아펠로를 함께 이끄는 강하기와 이찬은 오랜 시간 가까운 사이를 유지해왔다. 그러나 두 사람이 동시에 남다름에게 마음을 품으면서 관계에도 변화가 생겼다. 결국 남다름이 자신의 곁을 지켜준 강하기와 연인이 되면서 이찬과 강하기 사이의 거리도 멀어졌다.이찬에게 남다름은 연예계 활동 당시 자신을 응원해준 팬이었다. 이후 남다름을 이성으로 좋아하게 된 이찬은 그가 자신의 친구인 강하기와 연인이 된 상황을 지켜보며 질투심을 키워간다.결국 이찬은 강하기와 과거 인연이 있는 의문의 여성을 만나 부탁을 건넨다. 공개된 사진에는 평소와 달리 냉랭하게 마주한 강하기와 이찬의 모습이 담겼다. 아펠로를 찾아온 여성을 마주한 강하기 역시 당황한 표정을 짓고 있어 이찬이 어떤 부탁을 한 것인지 궁금증을 더한다.남다름을 둘러싼 감정으로 가까웠던 강하기와 이찬의 관계까지 흔들리기 시작한 가운데, 의문의 여성이 두 사람 사이에 어떤 변화를 가져올지 주목된다.'최애의 사원' 9회는 이날 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr