배우 장서희가 전혜원의 등장으로 흔들리는 권력 구도 속에서 다시 욕망을 드러낸다. / 사진 제공: KBS 2TV 일일드라마

배우 장서희가 전혜원의 등장으로 흔들리는 권력 구도 속에서 다시 욕망을 드러낸다. / 사진 제공: KBS 2TV 일일드라마

배우 장서희가 전혜원의 등장으로 흔들리는 권력 구도 속에서 다시 욕망을 드러낸다.31일 방송되는 KBS 2TV 일일드라마 '욕망의 덫' 16회에서는 청마그룹 입사에 성공한 고은설(전혜원)이 과거를 둘러싼 논란에 휘말리면서 주미란(장서희)과 강해라(주새벽)의 견제가 본격화된다.앞서 고은설은 디자이너 공모전 우승으로 청마그룹 입사 기회를 잡았지만, 강해라가 그의 전과 사실을 회사 사람들 앞에서 폭로하며 상황은 급변했다. 시상식장에서 과거가 공개되면서 입사 자체가 무산될 위기에 놓였다.공개된 스틸에서는 고은설을 바라보는 주미란의 의미심장한 시선이 눈길을 끈다. 자신의 계획을 흔드는 존재가 나타나자 주미란은 다시 움직이기 시작하고, 강해라는 승리를 확신한 듯 여유로운 미소를 짓는다.궁지에 몰린 고은설은 입사 취소 요구에도 누명을 쓴 것이라며 맞선다. 강영훈(유태웅)이 채용을 철회하려 하자 예상치 못한 강수를 두며 반격에 나설 예정이다. 고은설이 다시 기회를 얻어 청마그룹에 남을 수 있을지, 그리고 박희정(서유정)의 죽음에 얽힌 진실에 다가설 수 있을지가 관전 포인트다.한편 차석진(설정환)은 고은설의 과거를 알게 된 뒤 서현재(장세현)를 찾아 관련 이야기를 나눈다. 감정보다 상황을 냉정하게 판단해온 차석진이 어떤 선택을 내릴지도 극의 또 다른 변수로 떠오른다.'욕망의 덫' 16회는 31일 오후 7시 50분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr