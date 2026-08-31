배우 전혜원이 과거를 폭로 당한다. / 사진제공=KBS '욕망의 덫'

배우 전혜원이 과거를 폭로 당한다. / 사진제공=KBS '욕망의 덫'

배우 전혜원이 ‘욕망의 덫’에서 과거를 폭로 당한다.31일 방송되는 KBS 드라마 ‘욕망의 덫’ 16회에서는 고은설(전혜원 분)의 청마그룹 입사를 두고 주미란(장서희 분)과 강해라(주새벽 분)가 견제에 나서는 모습이 그려진다.앞서 고은설은 디자이너 공모전에 당선되며 청마그룹 입사 기회를 얻었다. 그러나 강해라는 고은설이 전과자라는 사실을 알아낸 뒤 강영훈(유태웅 분), 김정선(윤해영 분)을 비롯한 회사 사람들 앞에서 이를 폭로했다. 시상식에서 과거가 공개되면서 고은설의 입사도 위기에 놓였다.방송을 앞두고 공개된 사진에는 고은설을 지켜보는 주미란의 모습이 담겼다. 주미란은 팔짱을 낀 채 고은설을 바라보고 있다. 고은설의 과거를 폭로한 강해라는 미소를 지으며 상황을 지켜본다.주미란과 강해라는 고은설의 입사를 취소해야 한다는 입장이지만, 고은설은 자신이 누명을 썼다며 맞선다. 강영훈까지 입사를 취소하려 하자 고은설은 이를 막기 위해 새로운 선택에 나설 예정이다.고은설은 청마그룹에 들어가 박희정(서유정 분)의 죽음과 관련된 진실을 확인하려는 상황이다. 어렵게 얻은 입사 기회를 지킬 수 있을지가 이번 방송에서 다뤄진다.주미란 역시 고은설의 등장 이후 태도를 바꾼다. 자신의 계획에 변수가 생긴 만큼 청마그룹 내 입지를 지키기 위해 다시 움직이기 시작한다.고은설의 과거를 알게 된 차석진(설정환 분)은 서현재(장세현 분)를 만나 관련 이야기를 나눈다. 고은설을 둘러싼 상황을 확인한 차석진이 이후 어떤 선택을 할지도 관심이 모인다.‘욕망의 덫’ 16회는 31일 오후 7시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr