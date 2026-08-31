전현무가 출연한 '나 혼자 산다'가 조작 의혹에 휩싸였다. / 사진=텐아시아 DB

'나 혼자 산다' 제작진이 전현무의 카자흐스탄 무계획 여행 편을 둘러싼 조작 의혹에 추가 입장을 밝혔다. 기존에는 "촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실이 없다"고 했지만 이번에는 "금전적 협찬이나 제작비 지원을 받지 않았다"고 표현을 구체화했다.31일 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산') 공식 홈페이지에는 '<나 혼자 산다> 카자흐스탄 촬영 관련 안내'라는 공지가 올라왔다. 제작진은 "알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"며 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행됐다"고 밝혔다.이는 지난 25일 발표한 입장과 '촬영 지원'을 설명하는 방식이 달라진 대목이다. 당시 제작진은 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 했다. 그러나 이번 공지에서는 '촬영 지원'이라는 표현을 빼고 '금전적 협찬'과 '제작비 지원'을 받지 않았다고 범위를 한정했으며, 현지에서 행정 절차와 촬영 진행에 필요한 협조를 받았다고 설명했다.조작 의혹은 알마티시가 지난 21일 카자흐스탄 정부 공식 홈페이지에 올린 글이 알려지면서 본격화됐다. 알마티시는 해당 글에서 "'나혼산' 촬영이 관광국의 지원을 받아 진행됐다"고 밝혔다. 제작진은 이후 "촬영 지원이나 협찬을 받은 사실이 없다"고 반박했다. 그러나 양측의 설명이 엇갈린 데다 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에서 "제작진의 비행기표는 일주일 전부터 준비돼 있었다"는 주장까지 제기되면서 논란은 더욱 커졌다.<나 혼자 산다> 카자흐스탄 촬영 관련 안내안녕하세요. '나 혼자 산다' 제작진입니다.카자흐스탄 방송분은 알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없으며, 현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행되었음을 밝힙니다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr