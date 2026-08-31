권은비가 정예인과 의류 사업에 도전했다가 실패했던 경험을 털어놨다./사진=-텐아시아DB

권은비가 정예인과 의류 사업에 도전했다가 실패했던 경험을 털어놨다./사진=정예인 유튜브 채널 캡처

권은비가 정예인과 의류 사업에 도전했다가 실패했던 경험을 털어놨다.지난 28일 유튜브 채널 '정예인'에는 '10년 치 비하인드 털러 나온 권은비'라는 제목의 영상이 공개됐다. 게스트로 출연한 권은비는 정예인과 오랜 시간 우정을 이어온 과정에 관해 이야기를 나눴다.권은비는 "우리가 옷 브랜드를 했었다. 이름은 말 못하는데 함께 사업을 했었다"고 밝혔다. 이어 "하지만 처참히 망했다. 당시 재고가 500개 정도 남았었다"고 당시 상황을 설명했다. 정예인은 "재고는 이제 다 털었다. 싸게 팔았다"고 덧붙였다.권은비는 "우리는 안 해본 게 없다"며 "그 정도로 의리가 넘친다. 사업이 같이 망했어도 지금까지 친하다"고 말했다. 정예인 역시 "원래 사업하다가 망하면 관계가 끝나지 않나. 우리는 더 두터워졌다"고 공감했다. 이에 권은비는 "사업 실패로 인해서 서로를 더 소중하고 각별하게 느끼게 됐다"고 이야기했다.정예인은 "그때 동대문에 다니면서 옷감도 다 봤다. 각자 집에 있는 티셔츠나 후드티를 다 가져와서 핏도 입어 보고 확인했다. 모자도 만들었다"고 회상했다.권은비는 "그 로고도 내가 손으로 만들었다"며 디자인에도 직접 참여했다고 설명했다. 정예인이 "그 옷 집에 있냐"고 묻자 자신은 아직 보관하고 있다며 "집에 먼지가 뽀얗게 쌓여 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.권은비와 정예인은 과거 울림엔터테인먼트에서 연습생 생활을 마치고 각각 아이즈원과 러블리즈 멤버로 활동했다. 이후 솔로 가수로 활동 영역을 넓힌 권은비는 '워터밤 여신'이라는 수식어를 얻으며 주목받았다. 권은비는 부동산 투자로도 화제를 모았다. 그는 2024년 서울 성동구 송정동의 단독주택을 24억원에 매입한 사실이 알려져 '24억 건물주'로 이목을 끌었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr