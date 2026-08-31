배우 김정화가 전성기 시절 활동을 중단한 이유를 밝혔다. / '채널김정화' 유튜브 영상 캡처

배우 김정화가 과거 연예계 활동 당시 겪었던 아픔을 털어놨다. / '채널김정화' 유튜브 영상 캡처

배우 김정화가 전성기 시절 모든 연예계 활동을 중단했던 사연을 털어놨다.지난 30일 유튜브 채널 '채널김정화'에는 '내가 모든 걸 포기하고 갑자기 사라진 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다. 김정화는 남편 유은성과 함께 출연해 과거 전성기 시절 정신적으로 힘든 시간을 보냈다고 고백했다.김정화는 당시 겉으로는 화려한 연예계 생활을 했지만 내면에서는 혼란을 겪었다고 말했다. 모태신앙이라고 밝힌 그는 "연예계 생활을 하면서 혼란스러웠던 시기들이 있었다"며 "물론 제가 엄청 나쁜 짓을 하진 않았지만 하나님이 보시기에 기쁘지 않으셨겠구나 하는 시간들이 있었다"고 털어놨다.활동이 가장 활발했던 시기에 모든 것을 내려놓은 이유도 설명했다. 그는 "'이렇게 하다가는 안 좋은 생각을 할 수도 있겠구나'라는 생각이 들면서 모든 활동을 다 접었다"며 당시 정신적으로 한계에 이르렀다고 전했다.김정화는 회사의 만류에도 활동 중단 의사를 굽히지 않았다고. 그는 "활동을 진짜 많이 했을 때라 내려놓는 게 쉽지 않았고 회사에서도 계속 이야기를 했다"면서도 "하지만 '내가 죽을 것 같으니까 안 될 것 같다'고 말했다. 겉보기에 화려하고 제일 잘나가는 것 같았지만 나는 죽어 있었고 죽어가고 있었다"고 당시를 떠올렸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr