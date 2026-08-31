배우 전소민 남동생 전욱민 씨가 캐스팅 연락을 받고 있는 모습. / 사진=전욱민 SNS

배우 전소민 동생 전욱민 씨가 연기를 할 수 있는 기회를 얻었다.전욱민 씨는 지난 30일 자신의 인스타그램에 '38세, 첫 기회'라는 제목의 영상을 게재했다. 해당 게시물에는 "꿈을 향해 달려가는 모든 분들을 진심으로 응원합니다. 그리고 절대 포기하지 마십시오"라는 문구도 적혀 있었다.영상 속에서 전욱민 씨는 "드디어 나에게도 기회가 찾아왔다. 38살에 돈도 커리어도 아무것도 없이 연기를 '준비'하고 있다고 하면 주변에서는 '이제 그만해야 하지 않겠냐', '이제 너도 마흔이다'와 같은 이야기를 한다"고 말문을 열었다.그는 "내 걱정에 하는 이야기라는 것을 알지만, 나도 '그만둬야 하나' 하는 생각을 하기도 했다"고 털어놨다. 이후 전욱민 씨는 "며칠 전 전화가 왔다. 대사는 많이 없고, 잠깐 스쳐 지나가는 역할이지만 누군가에는 별것 아닌 작은 기회처럼 보일 수도 있겠지만, 나에게는 다르다"며 캐스팅 소식을 전했다.전욱민 씨는 "처음으로 내 꿈이 현실에 닿을 것 같은 아주 소중한 기회"라며 "지금 나에게 주어진 이 작은 기회를 소중하게 생각하고 최선을 다하고 싶다"고 밝혔다. 그러면서 그는 "속도보다 방향이 중요하다는 말을 들은 적 있다. 모두의 속도는 다르지만 올바른 방향으로 가다 보면 결국에는 만날 것"이라고 꿈을 좇는 이들에게 조언했다.아울러 "꿈을 향해 달려가면서 '이 길이 맞나' 포기하고 싶은 순간이 있었고, 앞으로도 있겠지만 내가 할 수 있는 것들을 소중히 하면서 최선을 다해 달릴 것"이라고 포부를 보였다.앞서 전욱민 씨는 지난 10일 자신의 SNS를 통해 배달일을 하며 지내고 있음을 알린 바 있다. 그는 "누나 덕분에 방송도 여러 번 출연했고, 그 영향으로 배우를 꿈꿨다"고 했다. 그러나 전욱민 씨는 "나는 사실 내가 잘될 줄 알았다. 그런데 내 나이 서른여덟. 곧 마흔인데 화려한 경력도, 모아둔 돈도 없다"고 토로했다.전욱민 씨는 "누나가 연예인이라 주변에서는 내가 돈이 많은 줄 안다. 그런데 그 돈은 누나가 번 누나 돈이기에 나랑 전혀 상관이 없다"고 소신을 전했다. 그는 "내가 하고 싶은 일을 하기 위해 배달하고 있다"면서 "이 나이에 배달일을 한다는 게 가끔은 부끄럽기도 하고 주변에 말하기 어렵지만, 늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다는 말을 믿는다"고 자신을 위로했다.한편 전욱민 씨는 SBS '런닝맨'에서 멤버들의 가족, 절친들이 나왔을 때 출연한 적 있다. 2022년 김종국이 헬스장에서 근무하는 전욱민 씨를 찾아가기도 했으나, 현재는 일을 그만둔 것으로 보인다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr