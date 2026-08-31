이경실 딸, 이번엔 슬립 원피스 아니다…상체 라인 뽐내며 민소매룩 소화

방송인 이경실의 딸이자 배우 손수아가 한층 편안한 여행 패션을 선보였다.손수아는 최근 자신의 SNS를 통해 여행 중 찍은 사진을 공개했다. 사진 속 손수아는 야외에서 베이지 컬러의 볼캡을 눌러쓴 채 카메라를 바라보고 있다. 블랙 컬러의 민소매 상의를 착용하고 액세서리를 최소화해 편안하면서도 자연스러운 여행룩을 완성했다.최근 손수아의 패션이 연이어 화제를 모았던 만큼 이번 스타일링에도 눈길이 쏠린다. 손수아는 앞서 레이스 장식과 얇은 어깨끈이 돋보이는 슬립 원피스를 외출복으로 활용한 모습을 여러 차례 공개했다.이번에는 슬립 스타일 대신 블랙 민소매와 볼캡을 선택해 여행지에 어울리는 캐주얼한 스타일을 보여줬다.한편 손수아는 배우 겸 모델로 활동하고 있으며 엄마 이경실과 함께 연극 '사랑해 엄마' 무대에 오르는 등 활동 영역을 넓혀왔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr