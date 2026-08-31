윤태진, 머리에 그물망을 쓴거야?…독특하고 아찔한 패션센스

아나운서 출신 방송인 윤태진이 독특한 모자 패션으로 시선을 사로잡았다.윤태진은 최근 자신의 SNS에 "투어 끝났는데 방앗간으로 돌아온 참새"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 윤태진은 전시 공간을 둘러보며 여유로운 시간을 보내고 있다. 흰색 반팔 티셔츠에 레드와 블랙 컬러가 어우러진 하의를 매치하고 연한 민트색 미니백을 더해 편안한 외출 패션을 완성했다.무엇보다 시선을 강탈한 건 머리 위에 자리 잡은 독특한 아이템이었다. 윤태진은 하늘색 니트 소재의 모자를 착용했는데, 촘촘하게 구멍이 뚫린 짜임 때문에 얼핏 보면 머리 위에 작은 그물망을 씌운 듯한 모습이다. 일반적인 볼캡이나 버킷햇과는 확연히 다른 비주얼이 웃음을 자아낸다.특히 윤태진은 그물망을 연상시키는 모자를 쓴 채 선반 앞에 쪼그려 앉아 눈을 동그랗게 뜨고 카메라를 바라봤다. 예상치 못한 모자 디자인에 익살스러운 표정까지 더해지면서 윤태진 특유의 유쾌한 매력이 살아났다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr