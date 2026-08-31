개그맨 김기리와 배우 문지인 부부가 유튜버 박위와 포즈를 취하고 있다. / 사진=김기리 SNS

유튜버 박위가 KTX 낙상 사고 영상 공개로 질타가 이어지고 있는 가운데, 그와 관련된 인물들까지 비난의 화살이 향하고 있다.31일 확인 결과, 개그맨 김기리의 인스타그램 계정과 유튜브 채널의 댓글창 기능은 '제한'으로 전환했다. 최근 박위를 둘러싼 논란이 계속되자 일부 누리꾼이 박위와 송지은의 만남을 주선한 김기리에게 부정적인 댓글을 남겨 이를 막기 위한 조치로 풀이된다.해당 누리꾼은 김기리의 SNS와 유튜브 댓글창에 박위와 송지은의 만남을 주선한 이유를 물었다. 이들은 "송지은에게 왜 박위를 소개해줬나", "송지은이 여동생이었어도 소개해줬겠냐", "박위가 괜찮은 사람이라 소개해준 거냐", "가족이 장애인과 결혼한다고 해도 축복해 줄 거냐", "박위 하나로 여기저기 초토화구만" 등의 댓글을 남겼다.김기리는 박위와 송지은이 연인으로 발전하는 과정에서 오작교 역할을 한 것으로 알려졌다. 송지은은 김기리에게 박위의 에세이를 선물 받아 읽으며 박위를 처음 알게 됐고, 박위는 김기리에게 새벽 예배를 권유받아 이후 송지은을 만나게 됐다.한편 박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 감소하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr