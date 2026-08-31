'결혼 지옥'에 과거 아내에게 폭력을 행사하고도 이를 정당화하는 남편이 등장한다. / 사진=텐아시아 DB

'결혼 지옥'에 과거 아내에게 폭력을 행사하고도 이를 정당화하는 남편이 등장한다. / 사진 제공 = MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’

'결혼 지옥'에 과거 아내에게 폭력을 행사하고도 이를 정당화하는 남편이 등장한다.31일 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 183회에는 과거의 상처를 두고 갈등을 겪고 있는 '가면 부부'가 출연한다.아내는 수십 년 동안 과거의 상처에서 벗어나지 못하고 있다고 털어놓는다. 남편이 자신의 고통을 알아주길 바라지만, 남편은 "지나간 일을 지금 이야기해서 무엇을 하느냐"며 대화를 피한다.아내는 과거 남편에게 맞아 눈에서 피가 날 정도로 다친 적이 있다고 고백한다. 남편 역시 화가 나면 이성을 잃고 손에 잡히는 물건을 던졌던 사실을 인정한다.그러나 남편은 자신의 과거 행동을 두고 "지금은 때리지 않는다. 하지만 말로 설득해도 안 되면 손이 나갈 수밖에 없다. 말을 안 들으면 맞아야 한다"고 주장한다.이를 들은 오은영 박사는 "배우자 폭력은 어떤 이유로도 정당화되지 않는다"고 단호하게 지적한다. 그럼에도 남편은 자신의 생각을 쉽게 바꾸지 않는 모습을 보인다.남편은 아내가 오랜 시간 고통받아온 과거에 대해서도 "별생각 없다"는 반응을 보인다. 그의 말을 들은 오은영 박사는 한동안 말을 잇지 못한다.상담은 쉽게 풀리지 않지만 이후 남편에게 변화가 나타난다. 대화를 이어가던 중 돌연 눈물을 흘린 것. 이를 지켜보던 아내 역시 "평생 모르고 살 뻔했다"며 눈물을 보인다.31일 오후 9시 방송되는 '결혼 지옥'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr