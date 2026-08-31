박희선이 '세 개의 시선' 게스트로 출연한다. / 사진=박희선 SNS

넷플릭스 '솔로지옥5'에 출연한 박희선이 지상파 예능 나들이에 나선다.31일 텐아시아 취재 결과 박희선은 최근 SBS 교양 예능 '세 개의 시선'에 특별 게스트로 녹화를 마쳤다. '세 개의 시선'은 역사·과학·의학 세 분야 전문가의 시선으로 전하는 건강 예능 프로그램이다. 배우 김석훈과 소슬지가 진행을 맡고 있다.박희선이 출연하는 방송분은 오는 9월 6일 전파를 탄다. 박희선은 이날 녹화에서 '솔로지옥5' 촬영 이후 겪은 피부 트러블과 평소 피부 관리 습관을 털어놓았다는 후문이다.2024 미스코리아 선(善) 출신으로 '솔로지옥5'에 출연해 이름을 알린 박희선은 미국 카네기멜런대학교에서 정보시스템을 전공, 올해 서울대학교 방문학생으로 국내에서 학업을 이어가고 있다. 지난 4월에는 넷플릭스 '데스게임2: 최후의 승자'에 출연해 '뇌섹녀' 면모를 뽐냈다. 지난 8월 열린 70주년 미스코리아 선발대회에서는 MC로도 활약했다.개인 유튜브 채널을 운영하며 16만 명이 넘는 구독자를 모으는 등 다양한 분야에서 활동 중인 박희선은 이번 SBS 출연으로 활동 반경을 지상파까지 넓히게 됐다. '솔로지옥5' 출신 중에서도 남다른 스펙과 화제성으로 주목받고 있는 만큼, 이번 방송을 기점으로 이어갈 활동에도 관심이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr