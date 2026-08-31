사진=유튜브 'W KOREA'

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블랙핑크 지수가 서울 콘서트에서 관객을 순간 침묵하게 만든 '정적 밈'에 유쾌하게 반응했다.30일 유튜브 채널 'W KOREA'에는 '지수와 짤터뷰로 돌아보는 데뷔 10년! 블랙핑크 콘서트에서 정적이 흐른 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지수는 블랙핑크의 데뷔 초 사진을 마주하고 "이게 누구야"라며 반가워했다. 그는 해당 사진이 팀의 첫 게시물일 수도 있다며 앳된 멤버들의 모습을 한참 바라봤다. 막 데뷔한 네 소녀는 어느덧 세계 무대를 누비는 그룹이자 후배들의 본보기가 되는 선배로 성장했다.지수는 "이랬던 소녀들이 데뷔 10주년을 맞아 어엿한 선배의 자리까지 오게 됐다. 감회가 새롭다"고 밝혔다. 데뷔 전 멤버들과 긴 연습 기간을 보내며 미래를 고민했던 순간도 떠올렸다. 당시 네 사람은 "우리가 앞으로 어떻게 될까", "오랫동안 함께 열심히 연습했는데"라고 이야기하며 불확실한 시간을 견뎠다고 했다.그 시절 블랙핑크가 놓치지 않았던 다짐은 분명했다. 지수는 멤버들과 "우리가 원하는 것을 하자. 멋있는 것을 하자"고 끊임없이 이야기했다고 회상했다. 그는 "지금은 우리가 바라던 모습이 된 것 같아 기분이 좋다"며 "그때의 우리에게도 칭찬해주고 싶다"고 말했다.지난 10년 동안 곁을 지켜준 팬들을 향한 감사도 잊지 않았다. 지수는 "10년 동안 우리를 응원하고 사랑해준 블링크에게 너무 고맙다. 함께 축하한다고 전하고 싶다"며 진심 어린 마음을 표현했다.서울 콘서트에서 탄생한 화제의 장면도 소환됐다. 당시 지수의 얼굴이 공연장 대형 전광판에 잡히자 관객들이 그의 미모에 집중하면서 약 1초간 정적이 흘렀다는 것. 해당 순간은 온라인에서 '지수가 너무 예뻐 관객이 순간적으로 말을 잃은 장면'으로 공유되며 팬들 사이에서 밈이 됐다.지수는 "이 사진이 예쁘게 나왔다고 많은 분이 이야기해주셨다"면서도 "그런가?"라며 쑥스러운 표정을 지었다. 그는 자신이 좋아하는 얼굴과 대중이 좋아하는 모습에는 차이가 있는 것 같다고 솔직하게 이야기했다. 관객들이 미모에 놀라 조용해졌다는 설명을 들은 뒤에는 "좋다. 앞으로도 종종 정적을 부탁드린다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.가장 좋아하는 무대 스타일링으로는 일본 콘서트에서 선보인 'See U Later' 무대를 꼽았다. 당시 헤어스타일과 의상이 자신에게 잘 어울렸던 것 같다며 해당 장면을 향한 애정을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr