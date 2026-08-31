배우 조승희가 'LATE SUMMER PORTRAIT(레이트 서머 포트레이트)' 콘텐츠를 공개했다. / 사진제공=O3 Collective

배우 조승희가 'LATE SUMMER PORTRAIT(레이트 서머 포트레이트)' 콘텐츠를 공개했다. / 사진제공=O3 Collective

배우 조승희가 'LATE SUMMER PORTRAIT(레이트 서머 포트레이트)' 콘텐츠를 공개했다. / 사진제공=O3 Collective

배우 조승희가 'LATE SUMMER PORTRAIT(레이트 서머 포트레이트)' 콘텐츠를 공개했다. / 사진제공=O3 Collective

배우 조승희가 늦여름의 분위기를 담은 감성적인 비주얼을 선보였다. 청순하고 자연스러운 모습부터 직접 우쿨렐레를 연주하며 노래하는 모습까지 다채로운 매력을 보여줬다.조승희는 최근 공식 SNS 채널을 통해 'LATE SUMMER PORTRAIT(레이트 서머 포트레이트)' 콘텐츠를 선보였다.공개된 콘텐츠에서 조승희는 늦여름의 빛과 공기를 배경으로 자연스러운 분위기를 연출했다. 다양한 스타일링을 소화하며 청순한 비주얼을 드러내는가 하면, 직접 우쿨렐레를 연주하고 노래하는 모습으로 색다른 면모를 보여줬다.인터뷰 콘텐츠에서는 조승희의 취향과 성격을 엿볼 수 있는 이야기도 담겼다. 그는 자신의 취미와 평소 즐겨 듣는 플레이리스트, 성격 등에 관한 질문에 솔직하게 답했다. 무용을 전공한 이력에서 비롯된 예술에 대한 시선도 전했다.이번 콘텐츠는 포토그래퍼 김영준과의 협업으로 완성됐다. 김영준은 "최근 작업한 신인 중 가장 새롭고 흥미로웠다"며 "조승희는 자연스러운 분위기가 돋보이는 배우로, 앞으로가 기대된다"고 말했다.조승희는 지난 2월 O3 Collective와 전속계약을 체결했다. 이후 화보와 숏드라마, 뮤직비디오 등에 출연하며 활동 영역을 넓히고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr