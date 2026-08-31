배우 서강준은 극 중 남궁호 역을 맡았다. / 사진제공=KBS 2TV '너 말고 다른 연애'

배우 서강준이 안은진과 10년 차 커플 연기를 선보인다. / 사진제공=KBS 2TV '너 말고 다른 연애'

배우 서강준이 '너 말고 다른 연애'에서 10년간 한 사람만 바라봐 온 남자친구로 변신한다.31일 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'(이하 '너다연')측은 첫 방송을 앞두고 서강준과 진행한 서면 인터뷰를 공개했다. '너다연'은 연애 10년 차 커플이 익숙했던 관계 속에서 낯선 감정과 마주하는 현실 멜로 드라마다. 서강준은 이미도(안은진 분)와의 미래를 위해 살아온 10년 차 남자친구 남궁호 역을 맡았다.서강준은 대본을 처음 읽었을 당시 "가장 먼저 남궁호라는 인물이 눈에 들어왔다"고 말했다. 그는 남궁호에 대해 "섬세하고 다정하지만 단단한 내면에서 나오는 냉정함이 있다"며 "현실과 타협하면서도 적정한 선은 넘지 않는 모습이 잘 설계된 캐릭터라기보다 어딘가에 실제로 살고 있을 법한 '사람'으로 느껴졌다"고 설명했다.출연을 결정하게 된 계기도 밝혔다. 그는 "보통 드라마가 판타지를 경험하게 하거나 결핍을 채워주지만 이 드라마는 현실과 맞닿아 있다"며 "사랑이라는 인류 공통의 주제를 통해 삶과 성장을 그린 우리들의 이야기라 더 푹 빠져들었다"고 전했다.서강준은 남궁호의 사랑을 관통하는 키워드로 '희생'을 꼽았다. 그는 "회사를 다니는 것도, 돈을 모으는 것도, 현실의 부조리를 어느 정도 감내하는 것도 모두 이미도와의 미래를 위해서다. 연인을 위해서라면 무엇이든 해줄 수 있을 만큼 희생적인 사람"이라고 소개했다.이어 남궁호를 연기하며 중점을 둔 부분에 대해서도 이야기했다. 그는 "말보다 눈빛 안에 남궁호의 깊은 생각과 고민이 담기길 바랐다"며 "대본에 적혀 있지 않은 정서와 삶까지 끊임없이 고민했다"고 말했다.안은진과의 호흡에 대해서는 "'척하면 척'이라는 말이 가장 먼저 떠오른다"고 했다. 이어 "익숙함을 가장 중요하게 생각했다. 말하지 않아도 서로를 알아차리는 오래된 연인만의 편안함을 그대로 표현해 보자는 이야기를 많이 나눴다"며 "감정의 깊이가 필요한 장면에서도 해석이 놀랄 만큼 잘 맞았다"고 덧붙였다.끝으로 서강준은 작품이 질투와 권태, 애증, 이해, 희생 등 연애 과정에서 겪는 여러 감정을 다룬다고 설명했다. 그는 "익숙함과 권태 속에서 마주할 법한 흔들림, 그럼에도 벗어날 수 없는 장기 연애 커플의 깊은 역사가 마음을 울리고 응원하게 할 것"이라고 말했다.'너 말고 다른 연애'는 오는 9월 12일 오후 9시 20분 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr