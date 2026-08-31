손태영이 남편 권상우에게 특별한 생일상을 선사했다. / 사진='Mrs.뉴저지 손태영 유튜브 캡처

손태영이 남편 권상우에게 특별한 생일상을 선사했다. / 사진='Mrs.뉴저지 손태영 유튜브 캡처

배우 손태영이 남편 권상우의 50번째 생일을 맞아 특별한 생일상을 선사했다.지난 30일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 권상우의 생일 풀코스 영상이 게재됐다. 손태영은 아침 일찍 미역국을 끓이기 시작했다. 눈뜨자마자 밥을 찾는 권상우에게 손태영은 "오빠 기생충 약 한번 먹어야 될 거 같다. 계속 먹는 타령만 해"라고 언급했다.손태영은 미역국을 비롯해 다양한 반찬을 한상을 차렸다. 권상우는 국의 알맞은 간을 칭찬하며 맛있게 먹었다. 이후 두 사람은 산책하러 나갔다. 권상우는 "오늘 손태영이 미역국을 해줬는데 엄마가 해주는 맛이 났다"고 말했다. 그는 "어릴 때는 그냥 내 생일이니까 좋아했는데 나이 먹을수록 엄마 생각도 나는 거 같다"라며 애틋한 마음을 전했다.손태영은 "이따가 파티해야 된다"라고 언급했다. 권상우는 "손태영에게 아주 럭셔리한 케이크를 오더했다"고 밝혔고 이에 손태영은 "별걸 다 해본다"고 말했다. 손태영은 케이크를 직접 만들기 시작했다. 그는 "아이들한테도 안 해준 케이크"이라며 케이크 처음 만들기에 도전했다.손태영은 "오빠 다 먹어야 돼. 진짜로 맛없다고 하지 마"라고 경고했다. 손태영은 밥솥으로 케이크를 완성했고 딸 리호가 이를 꾸며 케이크가 완성됐다. 가족들은 함께 케이크 촛불을 불었고 권상우는 이에 감동했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr