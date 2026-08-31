유튜버 박위가 행사에서 인사하고 있다. / 사진=박위 유튜브 채널

유튜버 박위가 KTX 낙상 사고 영상 공개로 질타를 받고 있는 가운데, 사과문을 올린 후 학교 폭력 의혹까지 제기된 상황에서 여전히 침묵을 유지하고 있다.박위는 낙상 사고 영상 공개 후 과거 행적들이 줄줄이 파묘되고 있다. 여기에는 학교폭력도 포함됐다. 최근 온라인 커뮤니티에서는 박위의 학창 시절을 둘러싼 학교폭력 의혹이 제기됐다. 일부 누리꾼은 자신을 박위의 동창이라고 주장하며 과거 폭행 피해 등을 언급했고, 이 과정에서 '소년원 출신'이라는 주장까지 확산했다.다만 현재까지 해당 주장을 뒷받침할 객관적인 자료는 확인되지 않았다. 반대로 박위와 같은 학교를 다녔다고 주장하는 이들이 등장해 "학폭과 거리가 먼 친구였다"며 의혹을 부인하는 등 증언이 엇갈리고 있다.박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널에 KTX 하차 과정에서 발생한 낙상 사고 CCTV 영상을 공개했다. 이후 자신을 도와주던 사회복무요원을 사실상 공개 저격한 것 아니냐는 비판이 이어졌고, 박위는 영상을 삭제한 뒤 사과했다.그러나 사과문 이후 박위는 CCTV 확보 과정부터 이번 학교폭력 의혹까지 여러 논란에 둘러싸였지만, 현재까지 별도의 추가 입장을 내놓지 않고 있다. 다만, SNS 댓글 기능을 제한과 일부 게시물 삭제 등 변화가 포착됐다.한편 박위는 지난 21일 자신의 유튜브 채널을 통해 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞고 있다. 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했으나, 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수가 감소하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr