가수 텐의 'OUTWEST' 뮤직비디오 티저 캡처. / 사진제공=일리멘트

가수 텐(TEN)이 새 싱글 'OUTWEST'(아웃웨스트)의 뮤직비디오 티저를 공개했다.텐은 31일 공식 SNS 채널을 통해 'OUTWEST' 뮤직비디오 티저를 선보였다. 영상은 텐이 문을 열고 나와 여러 공간을 지나 걷는 모습을 원테이크 방식으로 담았다. 공간이 바뀔 때마다 음악의 분위기도 전환되며 신곡의 일부를 들려준다.이번 싱글에는 동명의 타이틀곡 'OUTWEST'와 수록곡 'IRL' 등 총 두 곡이 실린다. 텐이 자신의 솔로 작업에서 전체 제작 과정을 직접 총괄한 것은 이번이 처음이다.텐은 타이틀곡 'OUTWEST' 작사에도 참여했다. 여러 장르를 오가는 구성을 바탕으로 직접 쓴 가사를 통해 자신의 이야기를 담았다.'OUTWEST'는 텐의 데뷔 10주년을 기념해 발표한 스페셜 싱글 'If You Don't Mean It'에 이은 신곡이다. 음원은 오는 9월 4일 오후 1시에 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr