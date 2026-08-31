나무엑터스가 차세대 신인 배우 발굴에 나선다./사진제공=나무엑터스

나무엑터스가 차세대 신인 배우 발굴에 나선다./사진제공=나무엑터스

나무엑터스가 차세대 신인 배우 발굴에 나선다.나무엑터스는 31일 '2026 나무엑터스 신인배우 오디션' 메인 포스터를 공개하고 본격적인 모집에 돌입했다. 이번 오디션의 슬로건은 'New Wave, Now It’s Your Turn(뉴 웨이브, 나우 잇츠 유어 턴)'으로, 새로운 가능성을 지닌 신인 배우를 발굴하겠다는 의미를 담았다.지원 접수는 오는 9월 7일부터 21일까지 온라인으로 진행된다. 이후 대면 심사와 심층 미팅을 거쳐 최종 합격자를 선발할 예정이다.지원 자격은 2000년부터 2009년 사이 출생자로, 해당 조건을 충족하면 누구나 도전할 수 있다. 최종 합격자에게는 나무엑터스와 전속 계약을 맺을 기회가 주어지며, 스튜디오N이 제작하는 작품의 출연 검토 대상에도 포함된다.나무엑터스는 이번 오디션을 앞두고 지난 8월 10일 로고 플레이 영상을 시작으로 총 2편의 티저 영상을 순차적으로 선보였다. 공개된 포스터와 티저에는 실제 소속 신인 배우들이 등장해 오디션의 취지와 분위기를 전달했다.나무엑터스는 창립 이후 배우 매니지먼트를 중심으로 신인 발굴과 육성을 이어왔다. 신인 배우에게 데뷔 기회를 제공하는 데 그치지 않고 작품 활동과 커리어 전반을 지원하며 배우로 성장할 수 있도록 돕고 있다.현재 나무엑터스에는 유준상, 이준기, 박은빈, 송강, 구교환, 강기영, 김재경, 이윤지, 박지현, 노정의, 김지은, 이열음, 장규리, 영훈 등이 소속돼 있다. 최종 합격자가 어떤 작품을 통해 대중과 처음 만나게 될지도 주목된다.'2026 나무엑터스 신인배우 오디션'과 관련한 자세한 내용은 공식 홈페이지와 SNS를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr