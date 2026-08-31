하율리가 '유부녀 킬러'에서 오현남 역을 맡았다. / 사진제공 = MBC '유부녀 킬러’

하율리가 '옥씨부인전'에서 김소혜 역을 맡았다. / 사진제공=SLL·코퍼스코리아

배우 하율리가 ‘유부녀 킬러’에서 독살 전문 킬러 오현남 역을 맡아 이전 작품과 또 다른 모습을 보여주고 있다.하율리는 현재 방송 중인 MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’에서 오현남을 연기하고 있다. 극 초반 정체를 알 수 없는 인물로 등장한 오현남은 이후 유보나(공효진 분)와의 관계와 과거가 공개되며 본격적으로 이야기에 합류했다.처음에는 냉정하고 의문스러운 분위기를 보였지만, 유보나를 향한 동경과 팬심이 밝혀진 뒤에는 다른 모습도 나타났다. 영업3팀 사람들과 어울리면서 엉뚱하고 친근한 면까지 보여주고 있다. 하율리는 상황과 상대에 따라 달라지는 오현남의 성격을 나눠 표현했다.하율리는 데뷔 이후 여러 장르에서 서로 다른 캐릭터를 맡아왔다. 2018년 단편영화 ‘이기적인 것들’에서 승희 역으로 데뷔했고, 같은 해 홍성국제영화제에서 여우주연상을 받았다.이후 SBS ‘홍천기’에서는 매향 역을 맡았다. MBC ‘옷소매 붉은 끝동’에서는 배경희로 출연해 이세영, 이민지, 이은샘과 함께 궁녀들의 이야기를 그렸다. SBS ‘오늘의 웹툰’과 웹드라마 ‘어쩌다 전원일기’에서는 각각 다른 분위기의 인물을 연기했다. 티빙 ‘피라미드 게임’에서는 악역을 맡으며 이전과 다른 캐릭터를 선보였다.JTBC ‘옥씨부인전’에서는 김소혜 역으로 출연했다. 극 중 김소혜는 자신의 욕망에 따라 주변 인물들을 압박하는 인물로, 하율리는 강한 감정을 드러내는 장면들을 소화하며 갈등의 한 축을 맡았다.‘유부녀 킬러’에서는 다시 결이 다른 역할을 맡았다. 오현남은 독살 전문 킬러라는 설정을 바탕으로 냉정한 모습을 보이는 한편 유보나 앞에서는 팬심을 숨기지 않는다. 영업3팀에 합류한 뒤에는 동료들과 어울리며 이전보다 밝은 모습도 보여주고 있다.하율리는 작품마다 성격과 분위기가 다른 인물을 맡으며 활동 범위를 넓혀왔다. ‘홍천기’와 ‘옷소매 붉은 끝동’, ‘피라미드 게임’, ‘옥씨부인전’을 거쳐 ‘유부녀 킬러’까지 이어지며 서로 다른 캐릭터를 연기하고 있다.‘유부녀 킬러’ 11회는 오는 9월 4일 오후 9시 50분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr