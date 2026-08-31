/사진=유튜브 채널 'W KOREA'

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그룹 블랙핑크의 지수가 과거 코첼라 공연 직후 불거졌던 발언에 얽힌 뒷이야기를 공개했다.30일 유튜브 채널 'W KOREA'에는 '지수와 짤터뷰로 돌아보는 데뷔 10년! 블랙핑크 콘서트에서 정적이 흐른 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.공개된 영상에서 지수는 블랙핑크의 코첼라 헤드라이너 공연 종료 직후 상황을 되짚었다. 당시 무대를 마치고 눈물을 보이던 멤버들을 향해 지수가 "어? 운다, 운다", "블랙핑크야, 사진 안 찍을 거지? 나 옷 갈아입는다"라고 말한 장면이 자료화면으로 등장했다.이에 대해 지수는 "근데 이게 그거예요. 누군가는 해야 하는 일이었어요"라고 운을 뗐다.이어 "이게 T 모먼트가 아니에요. 왜냐하면 끝나고 있었어요. 자리에서 다들 안 벗어나서"라며 "코첼라를 하는 곳이 LA주에서 멀었어요. 저는 이제 끝나고 LA로 넘어가기로 했는데, 가려면 2시간 정도 차를 타야 했거든요. 그래서 이렇게 정리를 할 수밖에 없었습니다"라고 당시 상황을 설명했다. 지수는 "이때는 '블랙핑크야'라고 불러야 저를 딱 쳐다볼 것 같아서 그렇게 불렀습니다"라고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr