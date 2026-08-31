장규리가 ‘포핸즈’에서 비올리스트 홍재인 역을 맡았다. / 사진='포핸즈' 방송 화면 캡처

장규리가 ‘포핸즈’에서 비올리스트 홍재인 역을 맡았다. / 사진='포핸즈' 방송 화면 캡처

배우 장규리가 ‘포핸즈’에서 비올리스트 홍재인 역으로 등장했다.지난 29일 첫 방송된 tvN 드라마 ‘포핸즈’는 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 클래식을 바탕으로 그린 작품이다. 1회와 2회 시청률은 각각 3.4%, 5.9%를 기록했다.장규리가 맡은 홍재인은 비올리스트이자 절대음감을 가진 인물이다. 홍재인은 학생들에게 괴롭힘을 당하는 강비오(송강 분)를 발견하자 그의 앞에 나서 상황을 막았다. 콩쿠르를 마친 뒤 힘들어하는 비오에게는 먼저 말을 건네며 격려했다.음악에 대한 관심도 나타냈다. 재인은 자신의 기준에 맞는 반주자를 찾기 위해 직접 연주를 듣고 판단했다. 최정요(이준영 분)의 피아노 연주를 들은 뒤에는 그의 실력을 알아보고 직접 반주를 부탁했다.이사장으로부터 입학 제안을 받은 정요를 설득하는 장면도 이어졌다. 재인은 비오와 정요가 각자의 꿈을 이어갈 수 있도록 곁에서 도움을 줬다. 무뚝뚝한 비오와 쉽게 마음을 열지 않는 정요에게 먼저 다가가며 두 사람과 관계를 만들어갔다.장규리는 밝고 적극적인 재인의 성격과 음악을 대할 때의 진지한 모습을 함께 표현했다. 첫 방송부터 비오와 정요 사이에서 두 인물과 관계를 맺은 만큼 앞으로 세 사람의 이야기가 어떻게 전개될지도 관심이 모인다.‘포핸즈’는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr