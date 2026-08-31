배우 이혜영과 지예은이 암 투병 이후 건강 염려증을 겪고 있다는 사연자에게 조언을 건넸다. / 사진='혜영이는 못말려' 유튜브 영상 캡처

배우 이혜영과 지예은이 구독자 고민 상담 콘텐츠를 진행했다. / 사진='혜영이는 못말려' 유튜브 영상 캡처

배우 이혜영이 암 투병 이후 건강 염려증에 시달렸다고 털어놨다.지난 30일 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 '요즘 더 예뻐진 예은이와 발칙한 연애 토크 (+깜짝선물, 고민상담)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 지예은은 게스트로 출연해 이혜영과 함께 구독자들의 고민에 답했다.한 구독자는 암 투병 이후 건강에 대한 불안이 커졌다며 이를 견디는 방법에 대한 고민을 담은 사연을 보냈다. 앞서 이혜영과 지예은은 각각 폐암과 갑상선암으로 투병한 바 있다.지예은은 "저도 건강 염려증이 생겼었지만, 그건 잠깐이었던 것 같다"고 말문을 열었다. 이어 "투병 이후 젤리 같은 것도 안 먹고 건강식만 먹었다. 그런데 지금은 그냥 다 먹는다"며 "이런 염려가 더 불안하게 만드니까 정기검진을 받으면 된다"고 말했다.이혜영 역시 5년 동안 건강에 대한 걱정에서 벗어나지 못했다고 고백했다. 그는 "5년 내내 불안해했었다. 지금이야 우리가 웃으면서 얘기하지만 그 마음은 공감할 수 있다"며 "이제 괜찮아지실 거니까 먹고 싶은 것은 먹되 나쁜 것만 안 먹으면 어떨지"라고 조언했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr