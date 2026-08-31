배우 김유정이 ‘100일의 거짓말’에서 조선총독부에 잠입한 밀정을 연기한다. / 사진='100일의 거짓말' 티저 캡처

배우 김유정이 ‘100일의 거짓말’에서 조선총독부에 잠입한 밀정을 연기한다. / 사진='100일의 거짓말' 티저 캡처

배우 김유정이 ‘100일의 거짓말’에서 경성 최고의 소매치기이자 조선총독부에 잠입한 밀정으로 변신한다.오는 10월 방송을 앞둔 tvN 드라마 ‘100일의 거짓말’은 최근 이가경(김유정 분)의 조선총독부 잠입 과정을 담은 티저 영상을 공개했다. ‘100일의 거짓말’은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 만나며 벌어지는 100일간의 이야기를 그린 로맨스다. 통역이라는 소재와 독립군이 조선총독부에 직접 밀정을 심는 설정을 중심으로 이야기가 전개된다.‘낭만닥터 김사부’ 시리즈와 ‘이상한 변호사 우영우’를 연출한 유인식 감독이 연출하고, ‘브람스를 좋아하세요?’를 집필한 류보리 작가가 극본을 맡았다. 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규, 이기영, 최덕문, 서정연, 김도현, 김인권 등이 출연한다.공개된 티저에는 경성역을 무대로 활동하는 소매치기 이가경의 모습이 담겼다. 이가경은 사람들의 물건을 훔치며 돈을 모으고 있다. 그가 돈을 버는 이유는 미국으로 떠나기 위해서다.그러던 중 이가경은 소매치기 대상으로 처음 만난 유소란(김현주 분)에게 뜻밖의 제안을 받는다. 유소란은 이가경에게 “미국 보내줄게. 총독부에 들어가 줘”라고 말한다. 이후 이가경은 독립군의 밀정이 돼 조선총독부로 향한다.총독부에 들어간 이가경은 자신을 ‘통역생 금서희’라고 소개한다. 그곳에서 조선총독부 통역관 사토 히데오(박진영 분)와 처음 마주한다. 사토 히데오는 이가경을 의심하는 모습을 보이며 두 사람 사이 긴장감이 형성된다.김유정은 경성 최고의 소매치기에서 조선총독부 통역생으로 신분을 속이고 잠입하는 이가경을 맡았다. 미국으로 떠나기 위해 돈을 모으던 중 독립군의 밀정이 돼 총독부에 들어가는 인물이다.박진영은 정무총감의 양자 사토 히데오이자 조선총독부의 신임 엘리트 통역관 김태웅으로 분한다. 10여 년 만에 조선으로 돌아와 통역관으로 임무를 수행한다.김현주는 복수를 위해 총을 잡은 항일 단체 구국단의 저격수 유소란을 맡는다. 이무생은 조국의 독립을 위해 정무총감을 압박하는 미국 언론사의 경성 특파원 유필립으로 등장한다. 진선규는 출세를 위해 수단을 가리지 않는 조선총독부 2인자이자 구국단의 제1의 타깃 사토 신이치를 연기한다.‘100일의 거짓말’은 오는 10월 10일 오후 9시 10분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr