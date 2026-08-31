배우 구교환이 죽을수록 강해지는 취준생으로 변신한다./ 사진=롯데엔터테인먼트

배우 구교환이 죽을수록 강해지는 취준생으로 변신한다./ 사진=롯데엔터테인먼트

배우 구교환이 죽을수록 강해지는 취준생으로 변신한다.영화 '부활남: 더 레드' 측은 31일 메인 예고편을 공개했다. '부활남: 더 레드'는 취업 준비생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이 지나면 부활하는 능력을 갖고 있다는 사실을 알게 된 후 의문의 추격을 당하면서 벌어지는 이야기를 그린다.공개된 예고편에는 욱하는 성격 탓에 면접에서 번번이 떨어지는 석환이 자신의 능력을 깨닫게 되는 과정이 담겼다. 집에 침입한 의문의 무리에게 공격당한 석환은 사망한 뒤 3일 만에 다시 눈을 뜬다.석환의 능력을 알아챈 블랙(신승호 분)은 "너구나"라는 말과 함께 그를 쫓기 시작한다. 다른 사람을 조종할 수 있는 블랙의 능력이 석환에게는 통하지 않는다는 사실도 드러나면서 두 사람의 대립이 시작된다.석환은 죽음과 부활을 반복하면서 이전보다 강한 힘을 갖게 된다. 부활할수록 머리카락이 붉게 변하고 초인적인 힘까지 발휘하는 모습도 공개됐다. 구교환은 야구방망이를 비롯한 다양한 도구를 활용한 액션을 선보인다.강기영은 석환의 곁을 지키는 직장인 영하 역을 맡았다. 김시아는 석환의 동생 예린으로 등장한다. 예린은 "오빠 네가 왜 안 되는 줄 알아?"라며 취업에 어려움을 겪는 오빠에게 현실적인 잔소리를 쏟아낸다.예고편에는 호텔과 성당, 지하 주차장 등에서 벌어지는 액션 장면과 도심을 배경으로 한 카체이싱도 담겼다.'부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr