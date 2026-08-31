정지선 셰프가 매장 오픈 소식을 전하고 있다. / 사진제공=KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

사진제공=KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'

전 야구선수 출신 양준혁이 정지선 셰프에게 사업 제안을 했다가 거절 당한 일화를 전했다.지난 30일 방송된 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에서는 정지선의 대만 매장 오픈 소식이 전해졌다.정지선의 경사에 스튜디오에 있던 패널들은 축하의 인사를 건넸다. 해당 식당은 9월까지 이미 예약이 꽉 찬 상태였으며, 매출은 정지선이 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사'에 출연해 명성을 크게 얻을 때와 맞먹는다고 알려져 감탄이 쏟아졌다.이때 양준혁 홀로 '갑(甲)' 버튼을 눌렀다. 그는 "포항으로 오라니까"라며 과거 정지선에게 파격적인 제안을 했었던 사실을 털어놨다.양준혁은 최근 45층 규모 건물의 3개 층을 통째로 채워 1200평에 달하는 사업을 벌이겠다는 포부를 밝힌 바 있다. 이를 위해 정지선, 정호영 등 유명 셰프들에게 입점을 제안했지만, 두 사람 모두 참여하지 않았다. 양준혁은 "인테리어부터 모든 것을 다 해주겠다는 파격적인 제안도 했었다"고 덧붙였다.이에 대해 정지선은 "현실적으로 인력이 안 된다"라며 거절 이유를 밝혔다. 하지만 직전에 대만 매장 오픈 소식을 전했던 터. MC 김숙은 "대만까지 보낼 사람은 있고 포항은 없나"라며 지적했고, 정지선은 말을 잇지 못했으며, 양준혁은 아쉬움을 감추지 못했다.한편 양준혁은 이 건물 사업을 비롯해 총 4개의 사업체를 운영하고 있다. 3000평 규모 양식장에서 대방어 양식을 하며 연 매출 30억 원대를 기록하고 있다고 알려졌다. 아울러 대형 카페, 횟집, 낚시터 등을 동시에 운영 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr