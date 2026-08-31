방송인 지예은이 이혜영에게 명품백을 받고 감정을 표출하고 있다. / 사진=이혜영 유튜브 채널

사진=이혜영 유튜브 채널

배우 겸 화가 이혜영이 방송인 지예은에게 통 큰 선물을 제공했다.지난 30일 이혜영의 유튜브 채널 '혜영이는 못말려'에는 '요즘 더 예뻐진 예은이와 발칙한 연애 토크 (+깜짝 선물, 고민 상담)'라는 제목의 영상이 업로드됐다.영상 속에는 이혜영의 집에 지예은이 방문했다. 지예은은 이혜영의 집 내부를 둘러봤다. 잡화 존으로 입성한 후 이혜영은 "언니가 너한테 선물을 하려고 했던 건"이라며 하부장에서 가방을 꺼냈다.그가 꺼낸 가방은 해외 명품 브랜드 C사의 가죽 클러치백. 이를 본 지예은은 휘청이며 "어머 이 언니 왜 이래. 왜 이러는 거야"라고 반응했다.이혜영은 아랑곳하지 않고 "딱 한 번 들었다"며 해당 가방을 지예은에게 건넸다. 지예은이 두 손으로 다소곳하게 들자 이혜영은 "너무 귀하게 들지 마라"라고 말하기도 했다.가방을 받아든 지예은은 "인생 첫 C사 가방"이라며 기쁨을 감추지 못했고, "어머 어떡해", "우와 진짜 대박" 등의 반응을 보였다. 그러자 이혜영은 "고맙게 받아줘서 고맙다"면서 훈훈한 분위기를 자아냈다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr