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그룹 투모로우바이투게더 연준과 그룹 NCT 127을 비롯해 국내 K팝 아티스트 6팀이 글로벌 라디오 프로그램을 통해 전 세계 음악 팬들과 만났다.애플뮤직(Apple Music)은 'KCON LA 2026' 등으로 미국 로스앤젤레스를 찾은 K팝 아티스트 6팀과 함께한 '더 글로벌 차트 쇼 위드 브룩 리즈(The Global Chart Show with Brooke Reese)'의 K팝 스페셜과 '라디오 테이크오버(Radio Takeover)' 콘텐츠를 공개했다.호스트 브룩 리즈가 진행한 '더 글로벌 차트 쇼' K팝 스페셜에는 그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE), 킥플립(KickFlip), 넥스지(NEXZ)가 출연해 개별 인터뷰를 가졌다.알파드라이브원은 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'와 타이틀곡 'BORN DIRE'를 소개하며 "BORN DIRE는 지금까지 저희가 보여드렸던 곡들보다 훨씬 더 날 것의 에너지와 더 야성적인 느낌을 지녔다. 겉모습은 강렬하고 거칠어 보이지만, 그 내면에 함께 존재하는 유약함을 함께 표현했다"고 전했다.킥플립은 곡 작업 과정과 페스티벌 무대에 대한 소회를 밝히며 "팀 이름처럼 틀을 깨고 계속 새로운 것에 도전하고 싶다"고 말했다. 멤버 동현은 이담(Etham)과 협업한 싱글 'Breathe' 작업 후기를 덧붙였다.넥스지는 미니 4집 'SAUCIN''에 대한 이야기와 함께 추천곡으로 'Beat-Boxer'를 꼽으며 "넥스지는 각자 춤 스타일과 음악 취향도 다르다. 이런 차이가 우리의 음악과 퍼포먼스를 더욱 다양하고 강렬하게 만든다"고 설명했다.아티스트가 직접 진행을 맡아 곡을 소개하는 '라디오 테이크오버'에는 그룹 키키(KiiiKiii), NCT 127(엔시티 127), 연준(YEONJUN)이 참여했다.키키는 새 EP 'WhyKiiiKiii' 수록곡과 멤버별 추천곡으로 여름 플레이리스트를 구성했다. 대표곡으로 'Pop Off Pop Off'를 꼽으며 "이 곡은 요즘 저희가 계속 반복해 듣는 곡이다. 가사가 머릿속에서 떠나지 않고, 기회가 될 때마다 안무를 연습하는 것도 정말 좋아한다"고 밝혔다.NCT 127은 정규 7집 'BLINGY' 전곡을 소개했다. 멤버들은 수록곡 'Getaway'에 대해 "Getaway는 쉴 틈 없이 돌아가는 일상에 지친 분들을 위한 곡이다. 단 하루만이라도 스스로에게 쉴 수 있는 시간을 허락하고, 정해진 목적지 없이 떠나 자유를 만끽하는 이야기를 담고 있다"고 설명했다.연준은 자신의 두 번째 솔로 앨범 'NO LABELS: PART 02' 수록곡과 테마별 추천곡을 들려줬다. 연준은 "공연을 위해 LA에 자주 왔는데, 방문할 때마다 도시 곳곳의 숨은 명소를 찾아다니곤 했다"며 "이번 테이크오버에서는 제가 가장 좋아하는 곡들을 따라 여정을 떠날 예정이다. 오늘 여러분과 함께 여름 분위기에 흠뻑 빠져보고 싶다"고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr