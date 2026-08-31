개그맨 김기열이 '말자쇼'에 출연한다. / 사진제공=KBS2 '말자쇼'

'말자쇼'에 김기열, 매직박이 출연해 활약을 펼친다. / 사진제공=KBS2 '말자쇼'

개그맨 김기열이 침착맨, 박정민과의 친분 덕분에 '말자쇼'에 출연하게 된 것 같다고 말했다.31일 방송되는 KBS2 '말자쇼'에는 KBS 21기 개그맨 김기열과 인터넷 방송인이자 치과의사 겸 마술사 매직박이 출연한다. 두 사람은 '화'와 관련된 관객들의 고민을 듣고 각자의 경험을 이야기한다.김기열은 자신을 섭외한 이유부터 의심한다. 그는 "크리에이터 침착맨, 배우 박정민과 친해서 섭외한 것 같다"며 "혹시 날 부르면 두 사람이 깜짝 등장하지 않을까 기대한 것 같다"고 말한다. 이를 들은 김영희는 촬영장을 향해 "박정민 씨 나와주세요!"라고 외친다.이어 김기열은 불의를 참지 못하는 성격 때문에 고민이라는 여성 관객의 사연을 듣고 자신의 경험을 꺼낸다. 그는 과거 '개그콘서트'에서 후배 개그맨 임우일과 곽범을 위해 총대를 멨던 사연을 공개한다.매직박은 '폭소클럽2'에 가장 오래 출연한 일반인이라는 이력을 소개한다. 당시 김기열과 인연을 맺은 두 사람은 20년 가까이 친분을 이어오고 있지만 처음 가까워진 계기에 대해서는 서로 다른 기억을 내놓는다.프로야구 한화 이글스 팬으로 알려진 매직박은 인터넷 방송에서 시청자들과 야구를 보던 중 상대 팀 선수에게 욕을 한 적이 있다고 밝힌다. 그런데 해당 장면을 계기로 피자 광고 모델까지 맡게 됐다고 해 궁금증을 더한다.'말자쇼'는 매주 월요일 오후 9시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr