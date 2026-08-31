가수 청하의 뮤직비디오 티저 캡처./ 사진 제공= 모어비전

가수 청하가 새 싱글 'México'(멕시코) 발매를 하루 앞두고 뮤직비디오 일부를 공개했다.청하는 지난 30일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 'México' 뮤직비디오 티저를 선보였다. 영상은 황폐한 분위기의 공간을 배경으로 청하의 퍼포먼스와 신곡 일부를 담았다.석양을 등진 청하의 실루엣을 비롯해 하늘을 향해 팔을 뻗는 안무와 동시에 새떼가 날아오르는 장면 등이 이어진다. 리드미컬한 사운드에 맞춘 퍼포먼스도 짧게 공개돼 신곡의 분위기를 미리 보여준다.'México'는 반복되는 일상과 공허함에서 벗어나 아무도 자신을 모르는 낯선 곳으로 떠나고 싶은 마음을 다룬 곡이다. 지난 2월 발표한 디지털 싱글 'Save me' 이후 약 7개월 만에 내놓는 신곡이다.청하는 발매에 앞서 'México'를 활용한 숏폼 콘텐츠와 관련 MD도 선보였다. 앨범명을 새긴 잔 등 MD는 오는 9월 6일까지 예약 판매되며, 구매자를 대상으로 팬사인회 이벤트도 진행된다.청하의 'México'는 오는 9월 1일 오후 6시 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr