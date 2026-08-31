'스트릿 레스토랑 파이터' 이연복 셰프가 결승전 진출에 실패했다. / 사진제공=tvN

'스트릿 레스토랑 파이터' 결승전이 시작됐다. / 사진제공=tvN

이연복 셰프가 약 1만 원 차이로 '스트릿 레스토랑 파이터'에서 탈락했다.지난 30일 방송된 tvN '스트릿 레스토랑 파이터' 11회에서는 인천공항 아침 장사를 통해 파이널에 진출할 최종 3인이 결정됐다. 정호영은 K-뚝배기 3종으로 1위를 지켰고, 이성훈은 샌드위치와 음료 세트를 앞세워 매출 2위에 자리했다.장사 종료를 앞두고 누적 별점을 실시간으로 공개하자 높은 평점을 받은 이연복의 매장에 주문이 몰렸다. 전복 2개를 올린 중화냉면과 삼선짬뽕을 판매한 이연복은 김훈과의 매출 격차를 1만 9800원까지 좁혔다.최종 순위는 재료비에서 뒤집혔다. 별점과 임대료, 판촉비까지 반영했을 때 이연복은 김훈과 이성훈을 제치고 2위였지만, 300인분을 준비하는 데 사용한 재료비 146만 원이 최종 정산에 반영되면서 순위가 내려갔다. 김훈은 원가를 줄인 덕분에 이연복을 1만 48원 차이로 앞서며 3위에 올랐다.정호영, 이성훈, 김훈은 각각 1∼3위로 파이널에 진출했다. 이연복을 비롯해 홍석천, 김호윤, 최상현은 준결승에서 탈락했다. 이연복은 "서바이벌을 많이 해봤지만 매 단계 올라갈수록 다음 미션이 기다려질 만큼 흥미롭고 재미있었다"며 도전을 마친 소감을 밝혔다.결승전은 전주 한옥마을에서 열렸다. 최종 미션 '모두의 가게'에서 참가자들은 약 35평 규모의 식당을 직접 운영하며 다양한 연령과 국적의 손님을 상대해야 했다. 메뉴 구성뿐 아니라 인테리어와 테이블 구매, 홀 서빙, 고객 응대까지 운영 전반도 직접 맡았다.정호영은 송훈과 함께 '배다른 형제들 제면소'를 열고 자가제면 우동과 파스타, 초밥을 메뉴로 구성했다. 이성훈은 '전주의 아들'에서 36가지 공정을 거친 7가지 코스 요리를 1인당 3만 4000원에 판매했다. 김훈은 '서울에서 온 왕돈까스와 함박'을 내걸고 돈가스와 함박스테이크를 중심으로 빠른 회전율을 택했다.운영 방식도 달랐다. 정호영은 바 테이블을 배치하고 아르바이트생 2명을 고용했고, 이성훈은 테이블을 9개만 두고 홀 서비스와 고단가 코스 요리에 집중했다. 김훈은 아르바이트생 1명을 고용하고 2인용 테이블을 나눠 배치했으며 손님이 오더지에 직접 주문을 적도록 했다.첫 번째 손님은 앞서 탈락한 셰프 32명과 전주에서 평균 12년 이상 매장을 운영한 요식업자 25명이었다. 이성훈의 매장에는 손님이 몰렸고 에드워드 권과 김호윤, 홍석천 등은 육회 타르타르와 멘치카츠, 들기름 막국수로 이어지는 코스에 좋은 평가를 내렸다. 정호영도 직접 뽑은 면과 초밥으로 조서형, 이연복 등 셰프들의 선택을 받았다.반면 김훈은 돈가스와 함박스테이크로 요식업 전문가들의 선택을 받는 데 어려움을 겪으며 초반 누적 손님 수에서 뒤처졌다. 이후 외국인과 대학생, 직장인, 가족 단위 손님들의 방문이 남아 있어 세 팀의 순위가 어떻게 달라질지가 결승전의 변수로 남았다.'스트릿 레스토랑 파이터' 매주 일요일 오후 7시 35분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr