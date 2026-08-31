김선호가 데이트 매칭에 실패한 뒤 서로빈과 뜻밖의 시간을 보내며 새로운 러브라인 가능성을 만든다./사진제공=SBS

김선호가 데이트 매칭에 실패한 뒤 서로빈과 뜻밖의 시간을 보내며 새로운 러브라인 가능성을 만든다./사진제공=SBS

'내 남은 연애' 김선호가 데이트 매칭에 실패한 뒤 서로빈과 뜻밖의 시간을 보내며 새로운 러브라인 가능성을 만든다.오는 31일 방송되는 SBS 연애 리얼리티 '내 남은 연애' 5회에서는 서로 다른 상대와 데이트를 마친 출연자들의 엇갈린 감정이 그려진다. 지난 방송 말미 김선호와 서로빈은 데이트 매칭에 실패해 숙소에 남게 됐다. 예상하지 못한 상황에서 둘만의 시간을 보내게 된 가운데 서로빈은 김선호에게 "오빠 웃는 거 진짜 예쁜 거 아냐"라며 호감을 표현했다.두 사람이 예상보다 편안한 호흡을 이어간다. 이를 지켜보던 MC들 역시 두 사람 사이의 변화에 관심을 보인다.한도곤과 데이트를 나간 정예지는 다른 상대와 함께하는 동안에도 김선호를 신경 쓴다. 이후 숙소에 도착하자마자 김선호를 찾아 나서면서 세 사람의 관계가 새로운 국면을 맞는다. 김륜기는 강민영, 김나영과 연이어 데이트한다. 먼저 강민영과 피크닉을 즐기며 서로의 상처와 고민에 관해 이야기를 나눈 뒤 김나영과는 네 컷 사진을 촬영하며 시간을 보낸다.각기 다른 분위기의 데이트를 마친 김륜기는 이후 인터뷰에서 예상 밖의 속내를 밝힌다. 또 다른 엇갈린 짝사랑도 이어진다. 한도곤에서 서로빈으로, 다시 김종은으로 향하는 마음이 서로 맞닿지 못하면서 관계는 더욱 복잡해진다.한 출연자가 용기를 내 자신의 마음을 전하지만 예상하지 못한 대답을 듣고, 이를 지켜볼 수밖에 없는 또 다른 출연자의 모습도 그려진다. 계속해서 엇갈리는 상황에 이세영은 "아, 맞닿을 수가 없네"라며 안타까워하며 탄식한다.'내 남은 연애' 5회는 오는 31일 오후 10시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr