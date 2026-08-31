미미가 포토월에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

오마이걸 미미가 충격적인 식습관을 공개한다. /사진=텐아시아DB

그룹 오마이걸(OH MY GIRL) 멤버 미미가 음반 활동과 예능 프로그램을 병행하고 있다.미미는 지난 20일 데뷔 11년 만에 첫 솔로 싱글 'Bish Bash Bosh'(비시 보시 배시)를 냈다.'Bish Bash Bosh'는 브레이크 비트 리듬과 묵직한 베이스 라인이 중심이 된 힙합 곡으로, 미미가 랩 메이킹을 비롯해 작사·작곡과 전체 프로듀싱을 맡았다.미미는 음악방송 무대에서 디제잉을 곁들인 퍼포먼스를 선보였으며, 공식 퍼포먼스 영상과 'On the Spot' 등 웹 콘텐츠를 통해 안무를 공개했다.예능 프로그램 출연도 이어지고 있다. 미미는 tvN '우주떡집'과 '놀라운 토요일', 웹 예능 '모먹티비', '조나단', '하와수', '꼰대희' 등에 출연했다. 특히 '우주떡집'에서는 보조 셰프로 참여해 재료 손질과 주문 관리, 설거지 등 주방 실무를 맡고 자체 메뉴 개발에 참여하는 모습을 보였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr