송강이 '포핸즈'에 출연 중이다. / 사진=tvN

송강이 '포핸즈'에 출연 중이다. / 사진=tvN

배우 송강이 전역 후 첫 복귀작 '포핸즈'에서 완벽주의 피아니스트로 변신했다.지난 29일 첫 방송된 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 음악 천재들이 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그린 작품이다. 송강은 극 중 완벽주의 피아니스트 강비오 역을 맡았다.'포핸즈'는 첫 회 전국 가구 기준 평균 시청률 3.4%, 최고 4.6%를 기록했다. 수도권에서는 평균 3.5%, 최고 4.7%로 케이블·종편 동시간대 1위에 올랐으며, 2049 남녀 시청률 역시 전국 기준 1위를 차지했다.다만 전작과 비교하면 출발 성적에는 아쉬움이 남았다. 지난 23일 종영한 박은빈, 양세종, 옹성우 주연의 '오싹한 연애'는 마지막 회에서 7.9%를 기록하며 자체 최고 시청률로 막을 내렸다. '포핸즈'의 첫 회 평균 시청률 3.4%는 전작 최종회의 절반에도 미치지 못하는 수치다.그러나 2회에서는 시청률이 큰 폭으로 올랐다. 전국 기준 평균 5.9%, 최고 6.6%를 기록했으며 수도권 기준으로는 평균 6.1%, 최고 6.9%까지 상승했다. 첫 방송에서 3%대로 출발한 뒤 한 회 만에 5%대로 올라서며 상승세를 보였다.이날 강비오는 콩쿠르 무대에서 손가락에 피가 날 정도로 부상을 입었음에도 연주를 멈추지 않는 모습으로 처음 등장했다. 이후 자신이 원하던 스승 도현수(김주헌 분)에게 레슨을 받는 조건으로 최정요(이준영 분)와 포핸즈 연주를 하라는 제안을 받았다.강비오는 트라우마에 갇힌 최정요를 무대에 세우기 위해 직접 나섰다. 버스킹 무대에서 도망치려는 최정요를 붙잡은 그는 불안해하는 최정요의 어깨를 감싸며 자신에게 집중하도록 했다.두 사람은 결국 야외무대에서 함께 피아노를 연주했다. 강비오는 최정요가 첫 건반을 누르자 안도한 모습을 보였고, 이내 연주에 몰입했다. 무대를 마친 뒤에는 지하철에서 서로에게 기대 잠드는 모습이 그려지며 두 사람 사이의 변화를 보여줬다.송강은 차가운 성격의 강비오가 피아노 앞에서는 강한 집념을 보이는 모습을 눈빛과 표정 변화로 표현했다. 상대를 밀어내면서도 흔들리는 모습부터 연주에 몰입하는 순간까지 강비오의 감정 변화를 그려냈다.첫 방송부터 강비오와 최정요가 함께 무대에 오르며 관계 변화의 시작을 알린 가운데, 두 사람이 앞으로 어떤 이야기를 그려갈지 주목된다.한편 송강을 비롯해 이준영, 장규리 등이 출연하는 '포핸즈'는 매주 토, 일요일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr