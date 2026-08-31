2주 만에 작년 연봉 벌었다…몸값 폭등한 이루네, "상상할 수 없던 일" ('무명전설2')

‘무명전설’ TOP7의 ‘맏형’ 이루네(43)가 시즌2 홍보 요정 변신했다.MBN 예능 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’이 올 겨울 시즌2로 돌아오는 가운데, 이루네의 인생 역전 증언을 담은 ‘2차 참가자 모집’ 티저 영상이 공개됐다.31일 공개된 이번 티저에서 이루네는 깔끔한 슈트 차림으로 등장, “‘무명전설 TOP7’ 이루네입니다”라고 자신을 소개한다. 이어 그는 “요새 겁나게 행복하다. 많은 분들이 알아봐 주시고 노래도 잘한다고 해주신다. 노래 한 곡 잠깐 하는 데도 제 무대를 보려고 부산에서도 (팬들이) 찾아오신다. 상상할 수 없던 일들이 벌어지고 있다”며 180도 달라진 가수로서의 위상을 밝힌다.이어 이루네는 “과거 1년 내내 행사한 것보다 지금 2주 활동한 게 더 많이 번 것 같다”며 ‘무명전설’ 덕분에 엄청나게 뛴 수입을 언급한다. 그러면서 “예전에는 유명 가수들의 노래만 불렀는데, 지금은 제 노래를 부른다. ‘무명전설’은 날개다. 아무도 몰랐던 무명 가수를 세상에 띄워준 곳”이라고 감사함을 전한다.끝으로 그는 “저도 늦은 나이에 도전해서 (TOP7이) 됐다”며 “꼭 ‘무명전설’에 지원하시라. 다른 곳에 지원하면 안 된다!”라고 ‘무명전설’ 시즌2 지원을 강력 추천한다.MBN 공식 홈페이지와 SNS에는 ‘1대 전설’ 성리가 “다음 전설은 당신!”이라는 메시지와 함께 ‘시즌2 참가자 모집’을 홍보하는 포스터도 게재돼 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr