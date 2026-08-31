'사랑이 온다' 12회가 방송됐다. / 사진=KBS

'사랑이 온다' 12회가 방송됐다. / 사진=KBS

'사랑이 온다' 12회가 방송됐다. / 사진=KBS

'사랑이 온다' 안희연이 하석진을 찾아가며 두 사람의 관계에 변화가 예고됐다.지난 30일 방송된 KBS2 주말드라마 '사랑이 온다' 12회에서는 가족들에게 장녀 사퇴를 선언한 한규림(안희연 분)이 김무진(하석진 분)의 레스토랑을 찾아가는 모습이 그려졌다. 이날 방송은 전국 가구 기준 17.0%(닐슨코리아)를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 주말 방송 전체 시청률 1위에도 올랐다.이날 한규림은 가족들에게 3개월 안에 이사해야 한다고 알리며 각자 살 곳을 알아보라고 했다. 그동안 가족들을 챙겨왔던 한규림이 장녀 역할에서 벗어나겠다고 선언하면서 가족들의 각자도생이 시작됐다.김무진은 고윤희(윤유선 분)의 마음을 돌리기 위해 요리 재료를 준비해 찾아갔다. 그러나 고윤희는 "네가 한다던 노력이 사람 난처하게 만드는 거였니"라며 김무진을 밀어냈다. 김무진을 반대하는 이유를 남편 장훈태(권해효 분)에게조차 밝히지 못한 고윤희는 홀로 괴로워했다.조흥식(배정남 분)은 한규림을 돕기 위해 나섰다. 박수남(강애심 분)에게 한규림을 괴롭히지 않겠다는 각서를 요구한 데 이어 반찬가게의 '직원 구함' 종이를 떼고 직접 일손을 돕겠다고 했다.반면 박수남의 구박은 계속됐다. 박수남은 한규림에게 "내가 얼마나 독한 사람인지 경험해 보라"고 경고한 뒤 반찬 맛을 트집 잡았다. 한규림이 앞으로 잘하겠다고 하자 "앞으로가 어딨어?"라고 받아쳤고, 통마늘을 직접 사서 까서 쓰라고 지시하기도 했다.친딸 한규림을 만나기 위해 반찬가게를 찾은 고윤희는 이 모습을 지켜봤다. 얼굴을 가리고 있어 한규림은 고윤희를 알아보지 못한 채 배달을 나갔다. 딸이 박수남에게 구박받는 모습을 본 고윤희는 손님인 척 반찬 맛을 지적하며 박수남을 곤란하게 했다.배달을 마치고 돌아가던 한규림은 김무진을 애타게 찾는 아이와 마주쳤다. 알고 보니 아이가 찾는 김무진은 반려견의 이름이었다. 한규림은 직접 반려견을 찾아준 뒤 아이와 영상 통화를 마치고 "고마워 김무진. 너 덕분에 이름이라도 원 없이 불러봤네"라고 말했다.결국 한규림은 김무진을 향한 마음을 외면하지 못했다. 방송 말미 그는 "천벌을 받아도 못 참겠다"며 김무진이 있는 레스토랑을 찾아갔다. 한규림은 메뉴에도 없는 김치볶음밥을 주문했고, 갑작스러운 등장에 당황한 김무진은 고민 끝에 직접 요리를 준비하기로 했다. 서로를 마주하게 된 두 사람의 관계가 어떤 방향으로 흘러갈지 궁금증을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr