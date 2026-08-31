조정석이 유튜브 채널에 대한 욕심을 나타냈다. / 사진='채널 조정석' 유튜브 캡처

조정석이 유튜브 채널에 대한 욕심을 나타냈다. / 사진='채널 조정석' 유튜브 캡처

배우 조정석이 촬영 전 혹독한 관리를 하며 보내는 일상을 공유한 가운데 유튜브 채널 운영에 대한 욕심도 나타냈다.지난 30일 조정석의 유튜브 채널에는 조정석이 작품 전 관리를 하는 브이로그 영상이 게재됐다. 정상훈이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.조정석은 정상훈을 코치로 초빙해 러닝 훈련에 나섰다. 그는 넷플릭스 새 드라마 '페이퍼맨' 촬영을 앞두고 드라마 하기 전에 확실하게 몸을 좀 다져 놓고 시작을 하는 편이라고 설명했다.러닝을 마친 두 사람은 단백질 보충을 위해 유명 능이버섯 백숙집을 찾았다. 유튜브 채널을 운영 중인 두 사람은 밸런스 게임을 했다. '서로의 채널에 1년간 고정 게스트 출연'과 'BTS 완전체 1분 출연' 중 하나를 선택해야 하자 정상훈은 망설임 없이 BTS를 선택했다.조정석은 "내가 '정상훈 비정상훈' 출연했을 때 조회수 얼마나 나왔냐"고 묻자 정상훈은 "제일 많이 나왔다"라고 답했다. 조정석은 "그러니까 그럼에도 불구하고 나랑 1년을 할 수 있는데…"라고 말했다. 정상훈은 조정석에게 그럼 누굴 선택할 거냐고 묻자 조정석 역시 "BTS"라고 답해 웃음을 자아냈다. 정상훈은 "사람이란 게 그런 거예요"라고 말했고 조정석도 "어쩔 수 없습니다"라고 동의했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr